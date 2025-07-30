鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-30 17:59

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台灣關稅尚未開牌，台北股匯今 (30) 日走勢不同調，大盤上漲 260 點，收在 23461 點，但匯市交投冷清，新台幣兌美元匯先升後貶，為連續第 5 個交易日走弱，終場以 29.719 元作收，貶值 1.3 分，續寫近一個月新低，台北及元太外匯總成交值僅 13.165 億美元。

〈台幣〉8/1關稅大限前量能急凍 連5貶收29.719元續創近1月新低。(圖：shutterstock)

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觀察主要貨幣今天表現，美元指數漲勢暫歇，小跌 0.04%，韓元強勢反彈 0.67%，日元升值 0.35%，新台幣與人民幣均貶 0.04%，新加坡幣亦小幅走貶，亞幣互有升貶。

美國總統川普周日與歐盟達成迄今為止最大的貿易協議，對多數歐盟商品課徵 15% 關稅，並包括 6000 億美元歐盟對美投資，超越美中談判的規模。此外，美中官員周二結束在斯德哥爾摩為期兩天的會談，儘管未有重大突破，中方首席談判代表李成鋼表示，雙方同意延長 5 月中旬達成的 90 天關稅停火協議。

專家指出，美國與歐盟、日本的貿易協議讓市場鬆了一口氣，包括美中談判進入延長賽，都有助於降低尾端風險，接下來市場觀望台灣輸美關稅，以及「232 條款」半導體關稅。