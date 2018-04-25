投資人對財報季很無感？大摩：美股正面臨「潛在惡化」

投資人對財報季很無感？根據 CNBC 報導，即使企業獲利平均增逾 18%，市場反應仍十分平淡；摩根士丹利分析師認為，美股正面臨「潛在惡化」。

金融數據公司 FactSet 統計顯示，80% 的上市公司業績，優於市場預期，獲利平均 (年) 增逾 18%，凈利潤率為 11.1%；然而，首季獲利公司的股價，僅上漲約 0.1%，遠低於過去的平均漲幅(1.1%)。

投行 B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 表示，投資人面對財報數據，反應淡定，當前的市場，相當難以取悅。

Google 母公司 Alphabet，首季營收增幅達 24%，優於預期，但週二股價依然走跌。

10 年期美債殖利率升破 3%，加上科技、工業類股表現疲軟，週二美股重挫，道瓊工業指數收跌 1.74%，標普 500 指數收跌 1.34%，那斯達克指數收跌 1.7%。

報導稱，美中貿易爭端、10 年期美債殖利率攀升，以及聯準會 (Fed) 今年至多可能升息 4 次等消息，都讓投資人感到憂慮。

CNBC 數據顯示，台北時間週三 (25 日) 下午 3 點 59 分，10 年期美債殖利率走揚，來到 3.018%。

摩根士丹利分析師指出，美股正面臨「潛在惡化」，主要原因在於利潤成長走低、金融環境緊縮，且在 2018 年結束前，上述兩項因素，都將持續纏繞市場。

Hogan 預期，2019 年，標普 500 指數可望上漲 11%，「這會是相當亮眼的表現，但似乎無法打動這個市場。」