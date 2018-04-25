德州儀器Q1財報優於預期，第二季財測指引較市場預期樂觀

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，類比晶片生產大廠德州儀器 (Texas Instruments Inc) 發布 2018 年第一季財報，結果當季營收表現優於市場預期，且第二季財測指引也較市場預期樂觀，化解了有關半導體產業需求疲軟可能影響德州儀器訂單表現的憂心。德州儀器週二常規盤股價上揚 0.33 美元或 0.34%，報 98.42 美元，累計年初迄今，股價跌幅仍達到 5.76%。



根據財報，德州儀器第一季淨獲利 13.7 億美元或每股 1.35 美元，高於上年同期的 9.97 億美元或每股 0.97 美元。營收則是較上年同期增長 11%，至 37.9 億美元。此前彭博調訪市場分析師得出的預估中值為營收 36.5 億美元、每股獲利 1.10 美元。



展望第二季，德州儀器方面估計，第二季每股獲利介於 1.19 美元至 1.39 美元， 營收介於 37.8 億美元至 41 億美元。相較於市場分析師估計的每股獲利 1.22 美元、營收 39 億美元。



德州儀器方面表示，來自工業與汽車產業的客戶訂單需求強勁。而第二季財測指引有助於緩和部分半導體行業終端業者需求趨緩所帶來的憂心。



德州儀器首席財務長 Rafael Lizardi 表示，總體經濟面持續具有建設性。地緣政治憂心的上揚是否損及經濟，目前要下判斷為時仍舊尚早。



德州儀器客戶群廣泛，從家電生產商到太空硬碟業者都有，這也讓該公司財測成了諸多產業需求與整體經濟表現的重要指標。



市場分析師預期強勁的經濟活動將提振工廠設備需求，而工廠設備正是德州儀器的主要市場。



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