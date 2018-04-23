＜分析＞Netflix亮眼財報後的兩大隱憂：燒錢率、訂閱費調漲

分析師一致看漲 Netflix，因 Netflix (NFLX-US) 公布串流營收漲幅創紀錄，但現金耗費情況和訂閱費用必須調漲的問題仍令人擔憂。

Wedbush 分析師謹慎分析一份現金耗費的報告，儘管近日 Netflix 漲價，但現金耗費情形仍在增長。Michael Pachter 領導的分析團隊預期，因為 Netflix 持續在內容方面砸重金，所以將持續耗費現金許多年。

「由於內容和訂閱業務的競爭，國際獲利可能還是難以捉模，加上漲價可能會導致訂閱數成長下降。負面的自由現金流不可能實現貼現現金流（DCF）估值。

Netflix 17 日股價因應財報而飆升近 10%

貼現現金流，又稱現金流折現法 (DCF)，即利用自由現金流來估算一項投資、一家公司，或是一項資產的價值，基本概念是將未來的現金流折算為現值，須自由現金流為正值才能預測未來現金流。

Pachter 表示，只要 Netflix 在美國的訂閱費用保持在 10.99 美元、國際上的平均費用為 9 美元，就會繼續燒錢。

「我們的同業似乎相信，只要該公司的營收來源成長，其內容花費就可以起重大功效，但我們不這樣認為，因為 Netflix 大多數的內容 (包括其原創內容) 都是授權內容，所以只要這是事實，Netflix 的營收成長越高，內容花費就恐怕跟著增加。」

這就是為何過去四年 Netflix 消耗的現金逐年增加的原因，也可能是該公司預計未來幾年持續消耗現金的理由。Wedbush 堅持給該公司「遜於大盤 (underperform)」的評級，但卻將目標價自 110 美元調升至 125 美元。

Netflix 上週五收跌 1.48% 至 327.77 美元，但上週二交易時間價格一度在 337 美元之上，當日漲幅近 10%。

Stifel 分析師也同意，他們預期該公司 2019 年會有「鉅額」現金耗費問題，之後利潤才會擴大並減緩原創內容花費，以助公司在 2012 年之前邁向正值的現金流。Scott Devitt 領導的分析團隊表示，他們正模擬該公司 2019 年燒錢約莫 30 億美元，為 2018 年 Netflix 自由現金流目標的最上線。

「為了從自籌資金狀態轉向維持舒適的現金餘額，我們預期 Netflix 將須從現在到 2020 年之間在總債務融資中額外籌資 80 億美元（2020 年債務總額 145 億美元)。到 2020 年之後，我們預期 Netflix 會有大量自由現金流，因為該公司全球市場佔有率隨時間持續成長。」

Stifel 堅持給予該公司「持有」的股票評級，目標價也自 325 美元調升至 345 美元。

另外，分析師也樂見該公司串流娛樂服務的季度獲利，其中包含串流訂閱戶新增 740 萬人，遠高於預期的 660 萬人，其串流營收年度成長幅度 43% 也創下史上最佳紀錄。

KeyBanc Capital Markets 由 Andy Hargreaves 領導的股票分析團隊指出，「Netflix 建立了網路高階視頻理想的全球銷路模式，目前該公司正戮力改善該模式的效率，其改善速度目前無人能及。」他們將其目標價自 300 美元調升至 385 美元，且維持「加碼」評級。

Hargreaves 表示，Netflix 通過行銷和內容投資，繼續展現出推動訂閱數的訣竅，該公司最終可能打破 KeyBanc 公司的前瞻訂閱戶估計數，即全球淨訂閱數今明兩年分別為 2820 萬人和 2680 萬人，未來 10 年後，Netflix 全美訂閱戶可能達 8000 萬人、全球 2.5 億人。

摩根士丹利分析師將其目標價自 350 美元調升至 370 美元，維持「加碼」評級。Benjamin Swinburne 分析團隊聚焦在他們所謂的「罕見組合」，即 Netflix 訂閱戶成長情形打敗預期，卻又同時調升 2018 年獲利預期。

摩根士丹利分析師表示，倘若 Netflix 的訂閱戶成長表現持續優異，就可以開始更快速的擴大利潤且降低燒錢程度。

GBH Insights 技術分析團隊主管 Daniel Ives 表示，「重要的是，Netflix 國內和國際訂閱戶成長情形都打敗預期，這顯示該公司積極的擴展國際市場策略已有成果，且為該公司今年剩下來的時間與往後的成長引擎添加動力。」他形容該公司該季又創「全壘打」。

Ives 補充，國內創流新增人數 196 萬人，優於華爾街預期的 148 萬人，這對看漲的人來說是個正面的好消息，因為該公司在 12 月那一季漲價，但訂閱數仍然增加。

他認為，最新財報明顯傳達出這個訊息：該公司的彈藥庫有大量的成長動力，可以推升全美與全球訂閱戶更大的增長。他給予該公司「具高度吸引力」的評級，目標價為 375 美元。

Canaccord 分析師重申對 Netflix 的「買進」評級，並調升目標價自 280 美元升至 350 美元。由 Michael Graham 領導的分析團隊報告指出，「我們發現自己與 Netflix 股票處在熟悉的位置，必須延長我們的預測和估值框架，才能公正的評斷更高的目標價，同時又覺得符合近期至中期的基本面前景。」

他們唯一悲觀的看法是 Netflix 的行銷費用較他們先前估計高出 7%，預計全年會邁向更高。

今年其他大型科技股的漲勢回落，但 Netflix 卻仍舊挺著，今年迄今漲幅在 60% 以上，為 S&P 500 收益率最高的成分股。

S&P 500 同期升幅僅 0.9%，而道指也只有 0.4% 升幅。