利率突破關鍵位後 哪些股票可能是最大贏家？

10 年期基準美債殖利率在周二突破 3% 的心理整數位，為 2014 年 1 月以來首次。兩年期美債殖利率也在 2008 年 9 月以來首次突破 2.50%。債市走勢將如何影響美股牛市，成為資本市場熱議話題。

財經媒體 CNBC 利用對沖基金分析工具 Kensho，分析了 2008 年 4 月以來的 14 次美債殖利率在三個月內走高的情況。歷史數據顯示，高盛、維薩卡、蘋果、摩根大通都是漲勢最好的道指成分股。

方法層面，Kensho 使用了 iShares 巴克萊 20 年期以上美國公債 ETF 指數基金（交易代碼 TLT）作為利率走高的參考指標，觀察該 ETF 在三個月期間價格跌超 3% 時對應的道指成分股表現。

由上圖可知，在過去 14 次美國長期公債殖利率走揚的三個月內，道指本身平均回報率為 4.45%，而上述四個成分股的回報率至少在此基礎上翻了一倍。其中金融類股表現最好，一方面是利率上漲代表凈利差走闊，有助於銀行股盈利；增加的股市交易量和波動性也對投行交易部門利多。

Kensho 還發現，在金融板塊走揚的同時，通用電氣、可口可樂和沃爾瑪等與日常消費活動更加密切相關的成分股，利率上漲三個月期間的回報率弱於道指表現。可能與美債殖利率走高，帶動借貸成本上漲，從而抑制居民部門消費與貸款活動有關。

值得注意的是，上述統計依據是美債殖利率要在統計期內的三個月里持續上揚，本次基準美債殖利率能否持續走高還有待觀察。不過華爾街見聞曾提到，固定收益投資界大佬，如雙線資本的的 Jeffrey Gundlach（又稱華爾街「新債王」）和 Guggenheim Partners 的 Scott Minerd，都將 3% 作為決定 30 年債券牛市是否告終的指標。他們預言一旦突破這一關口，美債殖利率將一路走高。

彭博社發現，從周二的美股市場表現來看，高盛、摩根大通、維薩卡等金融類股齊跌，蘋果更是跌入技術位盤整區間，公用事業、電信、房地產等通常利率走高時應下跌的高股息板塊反而走揚。Newbridge Securities 首席市場策略師 Donald Selkin 表示，一方面電信板塊受到美國第一大無線通訊商威瑞森（Verizon）的財報提振，同時市場已計價入了高利率的可能性，表現較「反常」。

『新聞來源／華爾街見聞』