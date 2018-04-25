Facebook麻煩不斷：犯罪分子張貼敏感隱私資訊未遭清除 股價下挫

摘要：周一網路雜誌 Motherboard 稱，網路犯罪分子在 Facebook 上張貼敏感的私人資訊，包括信用卡號和社會安全號，其中有些資訊在 Facebook 上已經存在了好幾年。消息傳出，Facebook 股價午盤後下跌超 4%。

周一網路雜誌 Motherboard 稱，網路犯罪分子在 Facebook 上張貼敏感的私人資訊，包括信用卡號和社會安全號，其中有些資訊在 Facebook 上已經存在了好幾年。

Motherboard 表示，大多數帖子似乎都是出售個人資訊的廣告。部分廣告已有幾年曆史，在 Facebookshang 設置為「公開」，這意味著任何人都可以看到。獨立安全研究員 Justin Shafer 周一提醒 Motherboard 注意這些帖子。

Shafer 告訴 Motherboard，「我對這些帖子存在的時間之長感到驚訝，Facebook 似乎沒有可以自動刪除這些帖子的系統，而這些帖子應該會被系統自動標記。」

更可怕的是，這些資訊並不是存在於暗網，而是隨便在谷歌上一搜就能搜到。

之前，祖克柏出席國會聽證會時曾保證，一旦帖子被標記為違規，將被立即清除。他稱，Facebook 將不斷改進用於過濾帖子的人工智慧工具，並計劃僱傭成千上萬的新員工來輔助提高內容。

據 MarketWatch 報導，職業應用軟體 Blind 調查 5000 名用戶顯示，「數據門」之後，約 14% 的用戶刪除了帳戶，24% 的用戶加強了他們的隱私設置。但扎克伯格否認「數據門」造成用戶的減少，稱「還未見到足夠多的用戶這麼做。」

此外，為了增加透明度，周二 Facebook 公開了其目前採用的社區發文標準。標準囊括六大類內容－－「暴力與犯罪行為」，「安全」，「不良內容」，「完整性和真實性」 ，「尊重知識產權」以及」與內容有關要求」。

目前投資者對 Facebook 越來越不滿。周一在 Sohn 年度對沖基金大會上，新債王 Gundlach 就表示在做多原油，做空 Facebook。

Gundlach 認為，由於公眾對 Facebook 的看法發生改變，該公司在走下坡路。近期「數據門」時間引發了該公司的公關噩夢，而 Facebook 創始人扎克伯格在國會的道歉也被認為不真誠，該公司的命運將發生變化。此外，政府部門對科技行業越來越嚴的監管將對科技類股票，特別是 Facebook，不利。

周二，截止發稿，Facebook 股價午盤後下跌超 4%。金融部落格 ZeroHedge 認為，近期 Facebook 股價死貓式反彈可能已經結束。該公司將於周三公布第第一季財報。

『新聞來源／華爾街見聞』