找利率風險較低之商品嗎？高盛點名埃及與烏克蘭新興市場債

高盛投資管裡的全球固定收益投資長 Michael Kushma 認為，儘管美債殖利率正在攀升，但這並不代表新興市場債券會失去吸引力，兩者間的實質利率溢價依然存在。

Kushma 負責管理約 800 億的債券，他表示他的投資策略為選擇利率風險相對較低的國家，例如埃及和烏克蘭，儘管許多同儕可能會覺得他的選擇有點危險。

巴塞爾委員會在 1997 年發佈的《利率風險管理原則》中將利率風險定義為：利率變化使商業銀行的實質收益與預期收益或實質成本與預期成本發生背離；使其實質收益低於預期收益，或實際成本高於預期成本，從而使商業銀行遭受損失之可能性。 白話來說，即為原本投資於固定利率的金融工具，當市場利率上升時，可能導致其價格下跌的風險。

Kushma 接受彭博訪問時表示：「美國的實質利率正在上升，這削弱了新興市場與美國之間的實質利率溢價，但差距正在縮小，不代表差距已消失，雙方之間的差距仍具有意義，所以我們仍認為新興市場會表現得很好。」

新興市場的美元計價債券與美債之間的利差依然存在

全球經濟同步成長以及市場預期貨幣政策將進一步緊縮，殖利率因此提升，高盛正減少持有政府債，並承擔更多信用風險。該公司持有埃及幣及外幣計價的埃及國債，同時持有烏克蘭國債。

10 年期美債殖利率在 2014 年以來首次突破 3％，相對減少了高風險的新興市場債券的吸引力。彭博調查的 56 位分析師，對 10 年期美債殖利率的預期中值為 3.15％。Kushma 則認為會攀升至 3.25％。

埃及和烏克蘭皆有接受國際貨幣基金組織的擔保貸款，埃及在最近一次發行的歐元計價國債中集資 20 億歐元，在周二，8 年期埃及國債殖利率為 4.83%，而 12 年期埃及國債的殖利率為 5.74%，烏克蘭今年發債籌資的目標為 20 億美元。

以下為 Kushma 其他的建議和預測：

巴西：

因為通膨不高所以看好巴西債券，另一方面，投資者擔心該國的貨幣和政治風險，因此可以購買債務並對沖貨幣風險。

南非：