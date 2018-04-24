減高收債後，該往哪走？

過去三個交易日，美國公債持續遭猛烈拋盤，十年期美債殖利率再度逼近 3%。 這讓交易員們的情緒再次緊張起來。彭博社稱，本周大宗商品價格大幅沖高，加劇了市場拋售美債的壓力，因交易員們預計通膨將趨向嚴重。隨著政府增加公債銷售和聯準會縮表，債券殖利率才會出現攀升。 新聞來源: 鉅亨網 2018-4-21

根據國際貨幣基金（IMF）每半年發佈的全球經濟展望及金融穩定報告，今年主要國家經濟衰退及通貨緊縮機率都有所降低。但隨著美國貨幣政策正常化及部份國家跟隨升息，過去積累的龐大債務面臨風險，目前價格偏高的高收益債券恐有修正壓力。

1. 利差持續收斂，美國金融壓力緩緩升高

美國金融壓力蠢動

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/4/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

4 月 2 日以來，儘管美國 10 年公債殖利率由 2.73% 升高至 2.98%，短天期的 2 年公債殖利率也從 2.25% 上升至 2.47%，長短期公債利差持平於 0.5% 左右。回顧近 30 年美國金融壓力變化，可發現當美國長短期公債殖利率大幅下降，並跌至 0% 時，美國金融壓力往往跟隨升高。上升的金融壓力意味更高的資金成本及更嚴苛的借貸標準，資產泡沫也跟隨破滅（高科技股票或房地產價格）。

2. 投資級債券品質差異大

投資級債券品質惡化

資料來源：Bloomberg，採美銀美林美國 BBB 級企業債券及美銀美林美國投資級企業債券指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/4/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據傳統投資理論，企業信用評等可反應企業品質，品質越好的企業享有越低的借款成本（投資級債券），而評級越低的企業當然得付出更高的借款成本（非投資級債券）。投資級債券包含 AAA、AA、A 及 BBB 四個等級（AAA 代表最安全、違約風險最低。為精簡文字，本文皆以單一評級代替該評級 - 至該評級 +），當資金成本升高、經營環境惡化時，投資級債券中較差的 BBB 級債券往往容易遭調降評級，並落入非投資級債券中（俗稱的高收益債券）。

2009 年以來，美國 BBB 級企業債券未償還餘額由 8,030 億美元，增加至如今的 3 兆美元，佔整體美國投資級債券的比重從 34.7% 飛升至 48.1%。美國投資級債券近半都投資於容易遭調降的 BBB 級，價格穩定及安全性恐不如投資人想像，鉅亨基金交易平台提醒投資人別輕忽債券價格下跌風險。

3. 大量債券恐被打入非投資級

不僅美國投資級債券面臨此風險，目前全球美元計價投資級企業債券未償還餘額高達 10.4 兆美元，其中 BBB 級未償還餘額為 4.3 兆美元，佔比約為 41%。除了 4.3 兆美元可能遭降評的投資級債券外，美元計價高收益債券中，另有 1.3 兆美元債券並無評級，高收益債券投資人容易忽略此類券種，而低估可能違約債券佔整體高收益債券的比例。

全球美元計價企業債券未償餘額分佈

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/4/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

減碼高收債，轉進股票型基金

當金融壓力升高、經濟盛極而衰時，企業品質較差且對資金成本較敏感的高收益債券往往率先下跌。考量到目前景氣接近末段且不確定性增加，建議投資人可降債轉股，並密切關注高收益債券價格變化。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

>> 貝萊德美國增長型基金 A2 美元

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@fundsyes.com

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30