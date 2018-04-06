曾經的對沖基金大佬如今灰頭土臉 潘興廣場管理資產遭腰斬

摘要：截至第一季末，Ackman 的潘興廣場管理資產規模為 82 億美元，較 2015 年 7 月的高峰（200 億美元）慘遭腰斬。潘興廣場糟糕的表現是投資人逃離的主因。第一季，該基金虧損 8.6％。而過去三年，該基金分別虧損 4％、13.5％和 20.5％。

在過去幾年的美股牛市之下，Bill Ackman 的對沖基金潘興廣場（Pershing Square）表現卻不盡如人意。如今，隨著大量機構投資者的出逃，該對沖基金的管理資產規模較 2015 年的高峰腰斬。

目前，Pershing Square 的管理資產規模為 82 億美元，遠低於 2015 年 7 月 200 億美元的高峰。

一位知情人士告訴 CNBC，大多數外部投資者已經撤出了資金或者正在計劃在贖回限製取消後撤出。出走的投資人包括 Pershing Square 的長期投資人黑石集團。

今年第一季，Pershing Square 的投資回報為 - 8.6％。而去年全年，Pershing Square 虧損 4％。而在 2015 年和 2016 年，該基金的表現同樣糟糕。2016 年，Pershing Square 虧損了 13.5％，2015 年虧損為 20.5％。

過去三年，Pershing Square 在多起投資上失利。因投資 Valeant 製藥公司，Ackman 損失 40 億美元。而 Ackman 做空康寶萊不僅讓他損失了金錢，還損失了名譽。

華爾街見聞此前提到，在虧損陰雲籠罩之下，Ackman 對 Pershing Square 進行了一些改革。

路透社今年早些時候援引知情人士消息，Ackman 的 Pershing Square 將裁掉 10 名員工，占到總人數的 18%，員工總數將降至 46 名。

文章提到，裁掉的大部分是後台員工，也包括一名投資部員工，甚至還有 Ackman 自己的司機。Bill Ackman 稱，自己可以走路或坐地鐵去位於曼哈頓中城的辦公室上班。

除了大裁員，改變的第二步就是變得低調。路透報導，知情人士透露 Ackman 計劃削減與管理對沖基金有關的所有營銷和公關會議，轉由合夥人 Ben Hakim 擔任這項工作。

此外，本月初潘興廣場資本還宣布將削減 1.5% 的年度管理費。對老客戶來說這意味著 15% 的折扣。Ackman 也在致投資者信中表示，未來兩年潘興廣場資本的投資者管理費將總共減少 3200 萬美元。

『新聞來源／華爾街見聞』