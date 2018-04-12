補稅10億美元！這是對沖基金大佬發「危機財」的「代價」

摘要：鮑爾森因大舉做空在金融危機期間個人獲利約 40 億美元。媒體稱，他當年推遲了投資收益納稅，本月 17 日報稅截止期就是他繳稅款的最後期限。這將創下美國個人單筆納稅最高記錄。

十年前，對沖基金大佬鮑爾森（John Paulson）因為在金融危機中大舉做空聲名鵲起。現在，他需要為當年發「危機財」補繳的稅款將創下美國個人單筆納稅最高記錄。

華爾街日報援引知情者消息稱，在去年末納稅約 5 億美元後，在今年 4 月 17 日美國國民報稅截止以前，鮑爾森還必須向美國聯邦政府和州政府補繳稅款合計約 10 億美元。這筆稅款超過了美國國稅局允許任何一個納稅人繳納的單筆稅款最高額——9999.9999 萬美元。

鮑爾森的基金在金融危機期間獲利約 150 億美元，他個人獲利約 40 億美元。上述知情人士稱，鮑爾森利用當時對沖基金經理適用的稅法條款延遲繳稅，現在是補繳這筆款的最後期限。

若上述消息屬實，這應該是在鮑爾森基金陷入困境時面對的又一個壞消息。



在金融危機期間風光無限的鮑爾森近幾年業績不佳，其基金公司管理資產規模由 2011 年的 380 億美元大幅縮水至 90 億美元，其中 80% 都是鮑爾森自己的資金。

鮑爾森通過槓桿收購的基金 Paulson Partners Enhanced fund 過去四年連續虧損，過去兩年虧損近 70%。他年限最久的基金 Paulson Partners fund 過去四年獲得 42% 的虧損，2016-2017 年回報率分別為 - 25% 和 - 17%。

機構投資者對沖基金業內 Absolute Return Billion Dollar Club 排名顯示，截至去年年中，Paulson & Co. 管理的資產規模較 12 個月前減少 27%。



今年 3 月華爾街見聞還援引消息稱，鮑爾森的對沖基金公司已裁員多人，包括一些效力十年以上的老臣。該公司將繼續裁員，旗下部分基金要將資金退還投資者。

『新聞來源／華爾街見聞』