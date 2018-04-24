中國央行：所有ICO平臺和比特幣交易所已退出中國市場

《華夏時報》報導，中國金融監管機構對於虛擬貨幣炒作以及 ICO 清理取得成果。中國銀保監會 23 日發佈消息顯示，密切關注民間貸款利率以打擊非法集資。繼續防範互聯網金融風險。所有 ICO 平臺和比特幣交易已經安全退出中國市場。 與此同時，來自央行、證監會、最高人民法院等 11 個部委的相關負責人出席會議。其中，中國央行表示，央行對涉嫌非法集資的 “虛擬貨幣” 相關行為進行嚴厲打擊，針對涉嫌非法集資、非法證券活動的 ICO 和比特幣等虛擬貨幣交易場所，人民銀行會同相關部門及時發佈公告，明確態度、警示風險，並部署各地開展整治。



據 2017 年 9 月 4 日下發的《中國人民銀行、中央網信辦、工業和資訊化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會關於防範代幣發行融資風險的公告》檔精神，中國境內所有的數字貨幣交易所已於去年 10 月前全部暫停交易，所有的 ICO 項目也將逐一清退。



雖然中國封禁比特幣交易，但比特幣交易具有全球性，在中國以外的地區，這種代幣的交易依然火熱。值得注意的一個現象是，在中國封禁比特幣市場以後，比特幣價格不僅沒有受到利空衝擊，一度出現新一波漲勢。



比特幣交易所雖然遍佈全球，但根據資料顯示，中國市場才是近幾年的 “交易主力”，並且出現各種交易平臺。在中國封禁比特幣以後，這些交易平臺雖然不再在中國市場活動，但其中有不少都改頭換面，在國外搭建平臺，繼續從事交易。



中國最大的交易所之一火幣網去年 9 月 15 日表示，將於 9 月 30 日前通知所有使用者即將停止交易；將於 10 月 31 日前，依次逐步停止所有數位資產兌人民幣的交易業務；火幣網將停止所有虛擬貨幣交易業務；但這些交易所並沒有停止腳步，紛紛趕赴海外開設交易所。這正是比特幣交易行情在近期瘋狂反彈的一個重要原因。



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