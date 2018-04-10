「泡沫之母」恐續跌 研究機構：比特幣根本沒價值

2018 年首季，被諷為「泡沫之母」的比特幣，價格重挫 50%，且跌勢未止；更慘的是，研究機構 Capital Economics 在給投資人的信中直言，比特幣「基本上，毫無價值。」

根據 Investing.com 週二 (10 日) 報導，Capital Economics 在給投資人的信中表示，比特幣絕非傳統貨幣的「可靠替代品」，2018 年以來，價格慘跌 5 成的比特幣，恐將面臨更多損失。

至於看衰比特幣的理由，Capital Economics 稱，監管趨嚴、Facebook 及 Twitter 等社群媒體封殺加密貨幣廣告，以及美國、英國部分銀行，禁止持卡人以信用卡購買比特幣，都使比特幣前景堪慮。

早在 2018 年初，Capital Economics 便在 1 份報告中預言，比特幣「具備投機泡沫的所有特徵，我們認為它終將破裂。」

台北時間週二晚間 7 點 40 分，Investing.com 數據顯示，比特幣下跌 0.4%，至 6,726.2 美元。

根據 CNBC 報導，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini)，將比特幣諷為「泡沫之母」，並稱區塊鏈是被過度炒作的科技之一。

魯比尼強調，區塊鏈的潛力被誇大了，就效率而言，區塊鏈還比不上既有的資料庫。

魯比尼說，「它們 (加密貨幣) 和 1840 年代的鐵路股沒什麼差別，這種泡沫該破滅時，就會破。」