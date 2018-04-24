年度Sohn論壇：來檢視一下華爾街們去年的投資點子

一年一度的 Sohn 投資會議週一（23 日）舉行，對沖基金行業的巨頭們分享他們賺錢的想法與潮流。今年 Sohn 會議的重頭戲為新債王岡拉克 Gundlach、Glenview 的 Larry Robins、及 Greenlight Capital 的 David Einhorn。

《彭博》報導分析去年 Sohn 會議上投資建議一年來的報酬率：

Greenlight Capital 的 David Einhorn

去年建議：買空油田服務公司 Core Laboratories (CLB-US)，因低油價削弱了美國以外的商業機會並損害了收入。該股於 2017 年 5 月 8 日以 110.75 美元收盤，實際價值為 62.30 美元，預計該公司未來幾年的盈利預期下降。

建議結果：自該事件以來，Core Laboratories 股票包含股息計算最終回升 11%。4 月 20 日在紐約收盤 121.50 美元。該公司的收入在 2017 年剩餘時間內超過了華爾街的預期，但管理層認為今年別期望太高。

Einhorn 預測 / 圖：彭博

新債王岡拉克 Jeffrey Gundlach 的 DoubleLine Capital

去年建議：買入 iShares MSCI 新興市場交易所交易基金，並將 SPDR S&P 500 指數 ETF 用槓桿做空。他不認為利率上升會導緻美元走強，提道 S&P 500 與新興市場相比較差。不認為 S&P 500 指數會下跌，但以機會成本來算要買 MSCI ETF。

建議結果：MSCI ETF 保持率為 20%，SPDR ETF 上漲 13%。在 4 月 20 日為止，Gundlach 的交易將帶來 13% 的報酬率，不包含成本。

Larry Robbins 的 Glenview Capital

去年建議：購買合併後的企業 DXC (DXC-US)、FMC (FMC-US)、和 Quintiles IMS (IQV-US)。他們的增長潛力被市場忽略，因為在政府過度監督過程中被投資人所遺棄。他補充道，DXC 的股價有機會翻倍。

建議結果：看起來像是三贏狀態，三隻股票都漲了兩位數。 DXC 加上股利上漲 33% 來到 103.51 美元。FMC 上漲 14%，Quintiles IMS 報酬率為 16%。

Robbins' 預測 / 圖：彭博

Bill Ackman 的 Pershing Square

去年建議：這位億萬富翁重申了他對房地產集團 Howard Hughes (HHC-US) 的看漲觀點 - 也是他個人長期持有的證券之一。他認為與基礎資產淨值相比具有較大的折扣，意思是股價上漲的可能性高，「這是該公司投資歷史上最具吸引力的時代之一」。

建議結果：股價上漲了大約 8%。

Ackman 不會在今年的會議上發表演講，並且因其基金未能給予較高的報酬率，已導致部份投資人撤資。