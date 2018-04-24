去年預測績效13%報酬 新債王岡拉克：買原油 做空臉書 買大宗商品

總部位於洛杉磯的 DoubleLine Capital 首席投資長「新債王」岡拉克 Jeffrey Gundlach，利用紐約的 Sohn 會議宣傳 SPDR 標普石油和天然氣勘探與生產 ETF，並建議將臉書 Facebook (FB-US) 做空，為相對價值交易。

Gundlach 提道，「有些人認為經濟蕭條時不會有通膨，但事實恰恰相反，人們應該預料，隨著下一次蕭條逼近，商品收益報酬率應會大增」。

臉書（白）原油 ETF （藍）/ 圖：彭博

Gundlach 認為，在臉書近期受政府關切的情況下，一旦臉書受到政府監管，那麼網路科技行業的股價泡沫，即可能被戳破。

監管後產業泡沫化 / 圖：ZeroHedge

因歷史表明大宗商品通常在經濟周期後期出現漲勢，今年來 Gundlach 一直不斷的推銷投資人做大宗商品投資。他建議不要使用槓桿進行最新的配對交易，宣稱這種交易頗具風險。

預測戰績

在去年的 Sohn 會議上，Gundlach 提出了一項購入 iShares MSCI 新興市場交易所交易基金的配對交易，並將 SPDR S＆P 500 ETF 做空一輪槓桿。如按照他的說法，今年 4 月 20 日時（週五），這個投資不包含投資成本，將帶來約 13% 的報酬率。

Gundlach 在 3 月 13 日重申，他預計標準普爾 500 指數今年將下跌，尤其是如果 10 年期美國國債保持率上漲至 3% 以上。美 10 年債昨日一度衝破 3% 但最後收盤在 2.964% 水位波動，為至 2014 年 1 月以來的最高水平。

這位資金經理 Gundlach 警告，美國國債保持率可能會隨著財政赤字增加，以及美聯準會 Fed 削減資產負債表而攀升。隨著經濟增長持續，歐洲央行降低貨幣寬鬆措施，德國的利率也可能上漲。

雖然 DoubleLine 的主要業務是固定收益投資公司（FICC），但 Gundlach 也做不同投資組合的基金業務。