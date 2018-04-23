BOJ會議前夕 黑田：日本需要延續「強力的」寬鬆政策一段時間

日本央行行長黑田東彥週末表示，日本的貨幣政策必須保持寬鬆，直到通膨率上升到更高的水準。

「為了達到 2％的通膨目標，我認為日本銀行必須延續強勁的的寬鬆貨幣政策一段時間。這是必要的。」

日本通膨率走勢圖 (近一年以來表現) 圖片來源：tradingeconomics

日本央行本週四和週五將召開為期兩天的政策會議，因此黑田在此會前的評論受到外界密切關注。日本央行三月時表示，將維持短期政策利率不變為負 0.1％，10 年期殖利率率目標為 0％左右。

黑田表示，隨著價格穩定上漲，實體經濟表現「相當不錯」，但他也指出，不包括鮮食的消費者物價通膨率仍維持在 1％左右。「如果你排除能源項目，那麼通貨膨脹率只有 0.5％左右，所以，要實現 2％的通膨目標還有很長的路要走。」

本月初開啟第二任任期的黑田認為，日本最終可以在 2019 財年達到目標通膨水準，即使「風險向下傾斜」，2019 財年該國可能最終達到這一水平，但黑田仍強調：「我們仍具信心。」

市場分析師分析，由於 3 月份日本出口成長 2.1%，雖然是連續第 16 個月上漲，但是實際數據卻遠低於市場預估的 4.7%，對於日圓後市看法較為悲觀。

分析師並認為，加上日本通膨增速又出現放緩，日央行難以脫離寬鬆政策的壓力下，也將對日圓匯價構成壓力。