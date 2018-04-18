〈每日外資外匯觀點〉高盛喊日元108找賣點、美股財報季助漲美元

高盛：美元兌日元 108 尋找賣點

美元兌日元自 105 反彈後，近 2 周來位於 107 附近進行狹幅區間整理，風險逆轉顯示，與美元和歐元相比，日元的風險溢價持續下滑。

3 月份日本出口成長 2.1％，連續第 16 個月上漲，儘管實際數據遠低於市場預估的 4.7％，但美元兌日元盤整態勢明顯，自 4 月 13 日以來一直處於守勢。

FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 指出，短期而言，根據 4 小時Ｋ線圖，匯價向上突破 100 和 200SMA 線，目前在 106.60 附近形成動態支撐。

高盛則應用艾略特的波浪分析理論，預期美元兌日元上檔強勁壓力位於 108，建議當匯價來到 108.07-108.15 時，投資人應該尋找賣點。

高盛建議美元兌日元 108 找賣點。

丹斯克銀行股票分析師認為，美股財報季展開，在美股表現將優於歐股的預期下，有助帶動資金流向美股，短期內並進而提振美元，相對使得歐元拉回的風險正在拉大。

德國商業銀行分析，歐元兌美元仍將保持狹幅區間震盪，在上檔 1.2430 的壓力下，恐將回跌至 2018-2018 年上升趨勢線所在位置 1.2260，甚至若有效進一步跌破 1.2155，上檔頭部將確立。

歐元兌美元近半年來走勢。

英鎊兌美元 1.43 心理關卡拉回整理

英鎊兌美元近期突破今年以來的高點，隨後回落至 1.43 心理關卡的下方。

在英國脫歐轉型協議和英國央行在 5 月 10 日預期升息的前景下，英鎊兌美元一直是 G10 中表現最好的貨幣；但市場仍擔憂英國經濟在第一季度底失去動力，且英國脫歐談判尚未結束，將對英鎊漲勢形成阻礙。