儘管英國央行故布迷陣 分析師仍堅信五月會升息

英國的貨幣市場交易員可能已經投降設輸，但分析師仍在頑強抵抗。

雖然貨幣專家被英國央行行長 Mark Carney 意外暗示，下個月升息還不是確切的決定，但他們並沒有計畫改變既有的預測折。ING Groep NV、野村國際、法國農業信貸銀行、CBA 歐洲有限公司、MUFG 和加拿大帝國商業銀行都表示，他們將繼續認為英國央行將於 5 月升息的預測。

(圖取自彭博)

英鎊周五反彈，加上貨幣市場投資人評估 Carney 言論後，認為升息可能性由 80% 降至 50%。英鎊是今年 10 大工業集團中表現最佳的貨幣之一，主要原因在於央行將須提高利率以平息去年 11 月突破 3% 的通膨壓力。

ING Groep NV 分析師 Viraj Patel 表示：「我們仍然認為 5 月會升息，並認為目前英鎊升勢會一路走高至 5 月的英國央行會議。」「Carney 的談話只是把確定的結果降至一半一半的機會。」

周五英鎊兌美元報 1.4030 美元，上周累跌近 1.5%，為自 2 月以來最糟糕的一周走勢。儘管如此，該貨幣今年兌美元匯率已經上漲近 4%。

野村證券表示，儘管 Carney 的最新說法，英鎊直至年底仍然看好走高。

「目前，在得出所有的單月統計數據前，我們仍然預計英國央行將在下個月升息，」野村分析師 Jordan Rochester 說，「英國央行故意不想提前明示，反而讓我們更加忽略這些刻意的談話。」

Rochester 預測英鎊將從目前上揚逾 5% 到 2018 年底的 1.48 美元，也就是英國脫歐公投前的水平。

不過並不是所有人都期待 5 月升息。

「我們很勉強地改變了對下一次利率變動的預測，」Scotiabank (加拿大豐業銀行) 策略師 Alan Clarke 表示，「我們不再指望 5 月英國央行會升息。」他的理由是最近令人失望的英國經濟數據和 Carney 的談話。