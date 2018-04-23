〈每日外資外匯觀點〉歐元還未止跌、美元兌日元月底前挑戰109

美元指數因美債殖利率上漲，周五升至兩周高點；英國央行行長發表鴿派談話，英鎊續跌，創下 10 周來最大單周跌幅；歐元兌美元跌至 2 周低點，創近 2 個月來最大單周跌幅，投資人押注做多歐元兌美元的倉位上周卻還位於歷史高檔，市場普遍預期歐洲央行下周會議上將暗示貨幣政策不變。

BBH：歐元兌美元還未止跌

布朗兄弟哈里曼（BBH）分析師表示，歐元兌美元多次挑戰交易區間上限 1.24 美元能成功後，回檔進行整理。

上周，歐元兌美元下滑至兩週低點 1.2250 附近，美國兩年期公債觸及 2008 年 9 月以來最高，短期利率上升意味著持有歐元的成本越來越高，上周跌幅達 0.87%，預期下檔支撐位於 1.22 美元。

BBH 認為，即使下檔 1.22 美元附近跌破，投資人可能對反彈仍然需要耐心，下一步支撐位於 3 月 1 日以來的低點 1.2150 附近，從技術面來看，反彈乏力，似乎還有下跌的壓力。

歐元兌美元回測 1.22 支撐。

荷蘭合作銀行：市場對英國政治風險過於自滿

荷蘭合作銀行指出，英國央行將在 5 月升息，但由於經濟數據未明顯恢復，今年後期後續行動的可能性更大。

英鎊方面，5 月份政策收緊應該是支持性的，然而，MPC（邊際消費傾向）對貨幣的影響將減少，加上其他諸多因素，5 月對英鎊來說也將是一個有趣的月份。

英鎊的另一個主要風險在於政治。歐盟已全面否決了英國關於避免在愛爾蘭島境內實行嚴格邊界的建議，結果是對英國可能不得不留在關稅同盟之內的期望加劇。這與總理的承諾相抵觸，並對政府造成重大打擊。

荷蘭合作銀行認為目前市場對英國的政治風險過於自滿，並預期歐元兌英鎊 3 個月內將上漲至 0.89。

歐元兌英鎊近 3 個月來走勢圖。

瑞穗證：美元兌日元月底前挑戰 109

瑞穗證券表示，美元對美債殖利率攀升做出直接反應，投資人傾向美元、賣出美元的操作，同時考慮到股市趺幅有限 ，殖利率升高衝擊美股的擔憂可能不成立。

此外，由於風險因素消退，市場可能轉向基本面，有利於美元的表現，預期美元兌日元周二將上攻 108，月底進一步挑戰 109。