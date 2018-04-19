〈每日外資外匯觀點〉野村估日元9月底貶至110、歐元測1.231有望再升

大華銀行：歐元 1.231 具支撐 有望再推高

大華銀行（UOB Group）外匯策略師認為，歐元兌美元若能守住 1.231 這個關鍵價，就有望再推高至 1.2425，甚至有機會進一步突破上個月的高點 1.2425。

不過，由於目前歐元處於橫盤震盪整理，大華銀行認為漲勢略嫌溫吞，為了維持目前上漲的趨勢，歐元應該加速發動攻勢，否則在高檔長期盤整恐怕將導致上攻的動能衰減。

歐元兌美元測試 1.231 是否具支撐。

豐業銀行：英國通膨數據低預期抑制升息預期

英國 3 月 CPI 月增率上漲 0.1%，低於預期的 0.3%；年增率 2.5％，低於預期的 2.7%。

豐業銀行分析師認為，通膨這些數據抑制了英國央行升息的預期，並給英鎊帶來巨大壓力，英國央行可能會基於通膨率仍高於目標，預期 5 月份會收緊貨幣。

本周英鎊急跌，但匯價似乎跌到 4 月漲幅的中間點附近趨穩，短期支撐位於 1.4235，中長期趨勢仍然看漲，並在獲得支撐後再尋求上攻機會。

加拿大皇家銀行歐洲公司的首席外匯策略師 Adam Cole 則表示，5 月英國央行若升息確定，將會更傾向於逢高拋售英鎊。

野村：日元兌美元預期 9 月底貶至 110

野村表示，日本若避開雙邊自貿談判的方向，則美國阻止日元貶值的可能性應該會更低。預期，美元兌日元 9 月底將漲至 110 附近。

高盛則認為，短期需關注美元兌日元能否漲至 108.07-108.15 區間，將有助判斷美元兌日元近期的反彈是趨勢將反轉還是延續漲勢。