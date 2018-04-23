資深分析師：殖利率激升將削減股市需求 而且情況會持續下去

一位資深投資人表示，股市即將出現強大轉變，足以支持債券走勢。

Cresset Wealth 首席投資官 Jack Ablin 預測，美債殖利率將保持在目前水平，讓股市投資人進退兩難，因為政府的借貸成本上漲了。

「我認為它還會持續很長一段時間。」他表示，「近十年來，10 年期國債殖利率一直低於正常水準，很大一部分原因是聯準會不斷收購債券所致。」

10 年期債券殖利率上周五再次逼近 3%，創下 4 年多以來的最高水平。

Ablin 說：「如果長期來看，10 年期國債殖利率通常與名目 (經濟增長率) 相符。」「而且，根據去年 12 月取得的最後名目經濟成長數字來看，10 年期國債殖利率應該在大約 4.1% 而不是 2.9%。」他補充道。

就歷史而言，隨著殖利率走高，股票吸引力下降。在金融危機以來營造的寬鬆貨幣環境下，低殖利率創造了對股票的巨大需求。

Ablin 表示：「事實是債券市場在過去的 10 年中要獲取資本簡直是輕而易舉；但卻優先照顧了股市。」

隨著聯準會將利率政策正常化，歐洲央行暗示其也將跟進，Ablin 預計國債將變得更具吸引力。

「2 年期債券目前已接近 2.4% 以上，因此，在聯準會開始升息前，殖利率就開始變得更具吸引力。」他指出。短期殖利率飆升至 2008 年 9 月以來的最高水平。過去一年，2 年期殖利率飆升超過 100%。

看好 2 年期債券的 Ablin 表示，即使是「夢幻般的」財報季也無法阻止股市下跌的趨勢。

「因為事實在於，歐洲央行已經表明他們可能會自 9 月起結束他們的寬鬆計畫，所以我認為債市已開始意識到這一點，這就是為什麼利率會上揚了。」Ablin 說。