新興市場債券的分散投資方式

基金管理人表示，新興市場債券在債市占比逐漸提升，投資者應更注意這塊正在成長並被低估的機會。新興市場債券較被動的投資組合通常會專注於國家主權債，但這樣無法分散風險，可分散投資公司債、地方債、美元計價的主權債和現金與等值物品。

Hartford Schroders 新興市場多部門債券基金首席投資組合經理 Jim Barrineau，為前美國中情局的經濟學家，他與另一名經理 Fernando Grisales 在 2013 年時創建該基金，交易代號為 SMSNX。

該基金從建立至目前，平均報酬率為 4.6%，而去年的回報率則上升至 7.3%，同時間彭博巴克萊全球綜合債券指數 (Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index) 的報酬率為 5.4%。

Barrineau 分享新興市場的投資策略，他指出許多許多新興市場債券管理人和大多數的被動投資組合，主要關注主權債，但他的投資組合則是採分散投資方式，基金目前投資 36％於企業債、29％於地方債、28％於美元計價的主權債以及 7％在現金和等價物。

Barrineau 指出，新興市場的每一個領域都有不同的風險，比如地方債波動性高，而企業債流動性不佳，主權債則深受美債表現影響，但他表示：「這些資產類別在不同的周期中呈現的方式不同，而且表現存在很大的偏差，但是如果你將不同類別的資產，融合成一塊大餅，你的投資組合將不受任何特定的風險所影響，並可創造出我們認為可能成為投資者核心控股的產品。」

新興市場債目前佔債市總額約 18％，比美國高收益債的市場占比還高，但儘管如此，許多美國投資者幾乎沒有接觸到這一塊正在成長和被低估的資產類別。

該基金衡量新興市場關鍵指標之一是外匯存底的變化趨勢，Barrineau 說，當各國央行的外匯存底一起降低時，貨幣的走向波動將加劇，導致利率升高，經濟成長放緩。但當外匯存底增加時，波動性較小，而經濟成長較好，Barrineau 指出，在最近的一季中，新興市場的外匯波動正急劇下降。

以最近而言，一些較小不受歡迎的國家如同加納、埃及和烏克蘭等，為該基金主要的主權債投資，Barrineau 表「這些國家與國際貨幣基金組織合作，並且正以合理的速度增長，而其債券殖利率與其他資產類別相比，非常有吸引力。」