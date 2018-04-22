美銀：上次大類資產有如此走勢，還是2007年

摘要： 摩根士丹利表示，信貸周期的根本挑戰將在 6-12 個月後到來。美銀表示，市場的周期已經到了末期。從資產年化回報率來看，目前的市場情形和 2008 年金融危機爆發前的情況十分相似。

隨著全球量化寬鬆逐步走入尾聲，進入末期的信貸周期是否依然可持續，已經成為金融界關注的重要問題。

在最近一份研報中，摩根士丹利表現出對全球流動性持續緊縮表示擔憂。大摩表示，全球流動性狀況收緊，市場反應的過程將變得搖擺不定。不斷上升的資金壓力、流動資金的減少，交易流動性的減弱、波動性的增加都將是量化緊縮的現象，這些變化將在今年繼續對信貸利差施加壓力。

摩根士丹利認為，在信貸周期中有兩個階段，首先，在牛市中槓桿率上升，信貸質量惡化，債台高築。這些因素為違約、信用降級提供了「原料」，但並不會告知轉折點的確切時點。在問題惡化之前，槓桿率可以保持在高位。第二階段，這些過度的信貸往往是由聯準會收緊政策、收緊信貸條件和削弱經濟增長而引爆。

研報結論罕見地給出了對崩潰時點的預測：

越來越多的證據表明，利差已經觸動了緊縮的周期。換句話說，信貸的根本挑戰將在 6-12 個月後，而不是 2-3 年之後。」

美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 也指出，市場周期已經到了末期。不僅如此，從資產年化回報率來看，目前的市場情形和 2008 年金融危機爆發前的情況十分相似。

美銀表示，在周期的末期，各大類資產年化資產回報率中，商品 23%，股票 5%，債券 4%，現金 1%，美元 - 9%。這是周期末期的價格表現，而上一次資產有類似的表現，還是 2007 年。

與此同時，越來越多的跡象表明經濟有可能出現衰退。美國銀行認為，儘管有創紀錄的每股收益、美國的減稅、創紀錄的低失業率、聯準會拋售、大宗商品價格飆升等同時發生，但自全球同步復甦以來，美國的殖利率曲線卻是最平滑的階段。

這是值得關注的，因為自 1977 年以來，反轉的美國殖利率曲線已經導致 ISM 製造業指數 7 次低於 50(即出現經濟收縮)，每次均有 12 個月的延遲。

『新聞來源／華爾街見聞』