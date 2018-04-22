瑞信：哪裡貴了？美股科技股根本不算貴

瑞信首席股票策略師 Jonathan Golub 於 4 月 18 日研報中分享了兩幅對比圖，認為美股科技股板塊目前的估值，並沒有市場輿論鼓吹那般「膨脹」。

他指出，雖然部分名聲在外的科技龍頭股，例如常被美股交易員掛在嘴邊、股價屢創新高的 FAANG，確實可能存在估值過高的問題，但縱觀整個板塊，情況其實並非看起來那般危險。

從預估本益比（forward P/E）去比較，科技股板塊的 17.9 倍不過排行第三，略高於標普 500 指數成分股的 16.3 倍，仍低於能源板塊（19.7 倍）和可選消費品板塊（19.5 倍）。

從自由現金流回報率 (FCF yield) 的角度來看，科技股板塊的 4.7% 甚至要低於大部分大盤板塊，仍有相當的上行空間。相比之下，電信 (6.1%) 、醫保 (5.2%) 、金融 (5.2%) 甚至不動產投資信託 (5%) 板塊都比科技股板塊的自由現金流回報率更高。

當然，光說科技股相對於整個美股市場並不算貴，可能本身並沒有太強的說服力，畢竟在後 QE 時代的低利率環境下，整個市場的資產價格都經歷了驚人的上漲。

跟歷史數據做對比的話，科網泡沫破滅前，以網路概念、科技股為主體的那斯達克指數，其成分股預估本益比曾高達近 60 倍。而現如今，這一數字大約為 22 倍，如果剔除未盈利的公司，甚至還要進一步降低到 20 倍。

雖然那斯達克指數目前處在歷史高位，但本益比的比較說明，也許科技股並不如未經歷過科網泡沫的這一代人想的那麼「貴」。

『新聞來源／華爾街見聞』