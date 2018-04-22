中華職棒／林立敲再見安桃猿瘋狂9連勝追平隊史紀錄

▲桃猿三壘手林立。（圖／陳明安攝） ▲桃猿三壘手林立。（圖／陳明安攝）

Lamigo 桃猿隊今（21）日在桃園主場出戰統一獅隊，猿隊依舊吃定猛獅，全場共敲出 17 支安打大爆發，朱育賢單場 4 安 4 打點，加上藍寅倫單場 3 打點，原本猿隊 9 局上還領先 7 分，但獅隊靠著鄧志偉的 3 分砲帶動下，硬把比賽拉入延長賽，延長賽 10 局上，陳重羽、陳傑憲連續安打，為獅隊打下超前分，不過猿隊 10 局下仍靠著王柏融、陳俊秀連續內野安打，林智平高飛犧牲打再度追平，林立再敲出再見安打，終場猿隊就以 15:14 贏球，也一舉拿下 9 連勝。

猿隊拿下 9 連勝，對戰獅隊跨季 8 連勝，也睽違 11 年再度追平隊史 9 連勝紀錄。

朱育賢本季一開始就遇到低潮，棒次也被調離中心棒次，這場比賽前打擊率只有 2 成 22，全壘打也尚未開張。

猿隊先發投手道恩斯 2 局就被陳鏞基轟出 2 分砲失分，還好朱育賢 2 局就敲出適時安打追分，5 局下他又轟出追平陽春彈，宣告自己「回來了！」猿隊靠著藍寅倫、林承飛連續敲安，單局攻下 5 分逆轉。

6 局上獅隊郭阜林二壘安打、陳鏞基也敲出左外野安打，一度追到 6:7 只差 1 分。

但猿隊打線不鬆手，6 局下藍寅倫左外野安打又打回 2 分，次局郭永維、黃敬瑋後段棒次也建功，朱育賢 8 局下又在滿壘狀況敲出中外野安打拉開兩隊差距。

獅隊 9 局上推出代打鄧志偉轟出 3 分砲，一口氣追到只差 4 分，猿隊緊急在滿壘換上陳禹勳後援，他先被蘇智傑敲出 2 分打點安打，林立又發生守備失誤，潘彥廷左外野安打一棒追平比分，獅隊單局灌進 7 分，把戰局逼入延長賽。

延長賽 10 局上猿隊推出洪聖欽上場後援，不過他被陳重羽敲出右外野安打，陳傑憲又敲出右外野安打建功，不過猿隊 10 局下由王柏融、陳俊秀連續內野安打，林智平代打高飛犧牲打再次追平戰局，林立再見安打，也助元一舉拿下 9 連勝。

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