中華職棒／陳鴻文被打爆吞敗兄弟終止5連敗

富邦悍將今天在新莊棒球場迎戰中信兄弟，富邦派出陳鴻文先發，不過他投不滿 5 局就失 10 分退場，而中信先發蔡齊哲則是生涯首度投滿 5 局，並收下首勝，中信以 15:4 擊敗富邦，中止 5 連敗。

陳鴻文面對前東家中信兄弟，前 2 場先發投得虎虎生風，總計 13.2 局只被擊出 7 支安打，送出 14 次三振，並在防禦率排行榜以 0.95 獨佔鰲頭。

不過今天卻風雲變色，3 局陳鴻文被王威晨擊出安打後，王勝偉轟出左外野方想的 2 分砲，兄弟首開紀錄，而且下一局又被陳子豪轟出滿貫全壘打，此役陳鴻文投 4.1 局被敲 10 支安打，失 10 分其中 9 分為自責分，吞下敗投。

而連續 3 場先發都投不滿 5 局、至少失 5 分的蔡齊哲，今天投 5.2 局被敲 9 支安打，失 4 分為自責分，收下生涯一軍首勝。

今天兄弟打線方面，王威晨 6 打數成出 4 支安打，表現亮眼，林書逸、吳明鴻、張志豪單場擊出 3 安演出猛打賞，近況不理想的陳子豪 3 打數擊出 2 支安打，其中包含 1 發滿貫砲，單場貢獻 5 分打點，許基宏在 9 局也轟出 2 分打點全壘打，這是他本季首安。

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