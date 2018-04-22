SBL／林書豪加持無用璞園下三分雨奪冠軍賽首勝

第 15 季 SBL 總冠軍賽今 (21) 日首戰於高雄巨蛋正式點燃戰火，由第 2 種子璞園卯上連過 2 關的第 5 種子富邦勇士，NBA 球星林書豪和家人驚喜現身為「豪弟」林書緯加油，可惜戴維斯砍進 5 顆三分球，領璞園以 82:89 搶下首勝。

璞園季後賽首輪免戰，次輪以 4:2 淘汰易名後首度打進季後賽的金酒。富邦則是上演 SBL 首次「老五傳奇」以例行賽第 5 名連續擊敗上屆冠軍達欣、例行賽第 1 的裕隆，挺進總冠軍賽，也是易名後首度闖進總冠軍賽。

今日場邊出現重量級大咖林書豪，引起全場騷動，不過豪弟所效力的富邦上半場一度落後 10 分，在第二節剩下不到 2 分鐘，林書緯先是飆進三分球連得 6 分，連林書豪都站起來歡呼，幫助富邦以 36:40 緊咬落後。

易籃再戰，戴維斯在第三節一開賽連飆 2 記三分球擴大璞園領先，不過富邦回敬一波 9:3 又追上只落後 2 分，今日替補登場的施晉堯表現亮眼，更在第三節尾聲連得 8 分，加上簡浩砍進大號三分球，璞園以 51:60 再拉開領先。

決勝節，沉寂一節的林書緯終於甦醒，切入得分又送助攻，幫助富邦攻下 9:3，，不過很快的璞園回敬 0:9 取得 12 分領先，雙方你來我往，最後 1 分 21 秒相差 6 分，富邦直接祭出犯規戰術搶時，但富邦最後 10 罰俱中，拿下勝利。

璞園 5 人得分上雙，以戴維斯攻下 21 分 13 籃板 5 阻攻為最佳，施晉堯挹注 15 分 5 籃板，陳堅恩、林金榜同樣進帳 14 分，簡浩得 12 分。

富邦 4 人得分上雙，賽勒攻下 27 分 14 籃板，蔡文誠貢獻次高的 19 分，林書緯得 13 分，張宗憲進帳 10 分。

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