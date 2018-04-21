〈報稅看這裡〉夫妻報稅方式三選一 雙薪家庭分開稅比較省

5 月報稅季將到來，安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志翔表示，夫妻報稅共有 3 種申報方式，包括全部所得合併計稅、只有薪資分開報稅、全部所得分開計稅等。若是雙薪家庭或者夫妻雙方所得差距很大，用薪資所得分開報稅較省錢，而夫妻所得皆高或來源多元，則可採用全部所得分開計稅。

夫妻報稅時，需留意在夫妻報稅改制後，有全部所得合併計稅、只有薪資分開報稅、全部所得分開計稅此 3 種申報方式，後兩者申報方式可選擇以夫或妻為納稅義務人，因此共計有 5 種計稅方式。

林志翔指出，若是雙薪家庭較適合採夫妻薪資所得分開報稅，並以薪資較高的一方當納稅義務人，享有撫養親屬免稅額及扣除額等，稅會比較省。

至於全部所得分開計稅，比較適合配偶雙方均為高所得且所得相當，或是所得來源多元，例如有房租收入或投資收益，或是醫師、律師等執行業務所得者，則可有效節稅。

舉夫妻薪資所得分別 200 萬、60 萬元，股利所得各為 100 萬與 20 萬元為例，綜合所得總額為 380 萬元。若以全部所得合併計稅，減掉扣除額及免稅額後的綜所淨額為 318.8 萬，乘以稅率 30% 再扣除累進差額 37.66 萬，應納稅額為 57.98 萬元。

而若採用薪資所得分開計稅，先單獨計算夫的薪資所得應納稅額，為 100 萬減除免稅額及扣除額後的綜所淨額為 78.4 萬元，乘以 12% 稅率再扣除累進差額 3.78 萬，為 5.628 萬元。

再計算夫薪資所得外的其他應納稅額，即 318.8 萬減 78.4 萬後為 240.4 萬元，乘以 20% 稅率再扣除累進差額 13.46 萬，為 34.62 萬元。應納稅額為 5.628 萬加 34.62 萬，為 40.248 萬元，較全部所得合併計稅省下 17 餘萬的稅額，效益相當顯著。

值得留意的是，夫妻若選擇分開計稅，合併申報時必須先選定其中一人為「納稅義務人」，凡是受扶養親屬的免稅額、標準扣除額，或者是列舉扣除額與具家戶性質得特別扣除項目，全都由納稅義務人扣減；分開計稅的配偶只可減除本身免稅額，以及具個人專屬性的薪資所得等特別扣除額。