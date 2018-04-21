〈光寶科運動會〉下半年表現優於上半年 相機模組轉售立景6月交割完成

光寶科 (2301-TW) 今 (21) 日舉辦睽違 4 年的運動會暨家庭日，光寶集團董事長宋恭源與總執行長陳廣中均表示，集團下半年表現將比上半年樂觀，而先前轉讓相機模組事業部予立訊子公司立景創新的交易將於 6 月底交割完成，下半年將不會再有相機模組事業營收貢獻。

光寶集團董事長宋恭源表示，光寶科已成立 43 年，與其他國內電子業一樣面臨改變的轉捩點，過去幾年內部因應時代變遷轉型進行調整，今年全球景氣有不確定因素，但在近幾年調整之下，已做好最佳準備，相信今年將會有不錯的成績，下半年表現將較上半年樂觀。

光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中則說，今年大部分企業第 1 季表現都不如預期，除 PC 衰退稍微減緩外，從中國第 1 季手機銷售年減 2 至 3 成來看，手機市場已達飽和事實明確，且先前台積電董事長張忠謀才看好虛擬貨幣，日前台積電也在法說會上修正看法，加上中美貿易角力等，今年不確定因素多，整體大環境較市場預期差。

展望第 2 季，陳廣中表示，預期營運表現將較首季樂觀，且在中美貿易戰未對市場產生太大負面影響之下，對下半年抱持樂觀的高度期望，看好雲端、電源、SSD、數據中心電源需求、戶外照明、車用電子、工業自動化與生醫檢測等領域，未來也會持續做相關領域投資。

針對光寶科旗下相機模組事業部，以暫定 3.6 億美元的對價金額，轉讓售予立訊子公司立景創新，陳廣中表示，這項交易可說是創造多贏局面，當初能以將近 4 億美元的金額交易，便是因相機模組事業部今年訂單品質都不錯，且下半年的訂單客戶更佳。

陳廣中透露，該項交易將於 6 月底交割完成，也就是說，下半年光寶科將不會再有相機模組事業營收，此營收缺口暫時無法補足，將使今年整體營收不如去年，盼明年產品組合更佳，所得能更穩定。