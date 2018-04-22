〈觀察〉供過於求惡夢再現 面板廠尋新活路

中國面板廠積極擴充高世代面板廠，預估到 2022 年，將有 19 座 8/8.5 代以上面板產線，另外，還將有 20 座 5.5 代線、6 代線面板廠，京東方 10.5 代面板廠產能開出，今年面板供給過剩壓力激增，預估未來 3 年供過於求惡夢恐將再現，面板廠獲利面臨考驗，調整戰略尋求新活路勢在必行。

事實上，面對中國面板廠產能急速開出，友達董事長彭双浪早就曾坦言，未來供過於求恐怕會成為新常態，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 面對產能過剩的情況，尤其是今年京東方 10.5 代線產能稼動率及良率的提升也都在密切關注中。

面板價格從去年下半年一路走跌，原本預期今年第 2 季可以落底，但研調指出，以目前需求情況來看，全面止跌有點難度，面板價格無法止跌，已經趨近總成本的價位，對面板廠的獲利造成相當大的壓縮，法人預估今年第 1 季營益率恐將下滑到低個位數，如果持續下滑，虧損重現也難免。

面對市場供過於求，價格下滑的情況，面板廠戰略調整勢在必行，友達早就朝向價值投資，以獲利導向為主，開發高技術，生產高價值產品，事實上，在面板產業的定位上，友達的確處在領先的地位，市場關注的是，新技術能不能成為新主流，形成規模經濟。

群創重回整機市場也是一個重要的戰略調整，以群創來說，握有面板的產能，再搭配上下游的整合，一條龍的代工，相對其他小規模的代工廠來說，群創有更大的彈性，也可能進一步造成代工圈挪移的產生。