盛寶銀行重磅報告：這個史無前例的周期即將結束

去年年底時，在經歷了罕見的全球同步增長後，市場對今年經濟形勢非常樂觀。然而在 1 月全球股市瘋長之後，2 月全球市場經歷了劇烈波動。這究竟是短線回調還是長期蕭條的徵兆？

盛寶銀行近日發布 2018 年第二季展望，在展望中，該銀行認為， 自 2008 年危機以來的本輪周期行將結束。

盛寶銀行是一家丹麥的投資銀行，這份長達 35 頁的報告由該行 11 名分析師共同完成。

本輪周期行將結束

在展望中，盛寶銀行首席經濟學家 Steen Jakobsen 認為，本輪周期已經接近尾聲。

Jakobsen 關注不平等現象帶給全球市場的變動。他指出：

我們正在接近歷史上最大規模的貨幣政策試驗的結束，民族主義和不平等上升，年輕一代普遍失去希望。有好消息嗎？事情只有到了十分必要的時候才會真正改變。

儘管第第一季出現了短暫的波動性攀升，但今天的資本市場依然處於僵持狀態，所有資產的波動性低，估值偏高，增長和生產率沒有凈增長，不平等現象大幅增加。

全球化體系所帶來的好處，尤其是來自中央銀行的刺激政策帶來的好處幾乎完全歸功於已經富有的人，而普通人則失去了收益。這推動了英國退歐和川普當選。

如今，全球面臨冷戰後的又一次挑戰——民族主義和全球主義之間的鬥爭。由於各國把焦點轉向國內，同時將面臨的問題歸咎於貿易夥伴真實或想象的不當行為。如今，貿易保護主義正在抬頭。

我們預測的是，技術公司之前從 APP 程序創建以和數據收集中獲得豐厚利潤的日子將一去不返，轉向符合新的技術、數據法規。美國經濟實際上從減稅中獲益並不大，紐約的房價目前已經下跌了 15% 至 20%。因為凈貸款需求或貨幣流通速度繼續低迷，並將很快進入負值區域，通膨目標仍然難以實現。

地緣政治將受到民族主義議程的驅動，意味著交易越來越少和成本越來越高。

Jakobsen 說年輕人對經濟前景並不樂觀。

通常來說，年輕人對經濟的信心往往要高於年紀大的人。但是根據德銀的統計，35 歲以下消費者的信心目前明顯不及 55 歲以上消費者的信心。歷史上出現類似情況時，意味著經濟危機的出現。

宏觀：衰退的證據堆積如山

盛寶銀行首席宏觀分析師 Christopher Dembik 指出，儘管去年年底時，全球經濟同步增長，也幾乎沒有人質疑強勁的美國經濟。但是，到今年第二季時，隨著經濟動能衰退（全球 PMI 創下 16 個月新低），美國經濟出現疲態，全球持續同步增長的希望很可能落空。

對投資者來說，主要的風險是那些認為市場衰退風險低於 10% 的樂觀觀點和衰退指標對經濟的影響之間不匹配日益加劇的風險。這些指標表明美國正處於本輪經濟周期的末尾，並暗示經濟衰退即將到來，川普的經濟政策似乎也無法避免衰退的到來。

全球信貸衝量下行

股市：不再有吸引力

從股市方面來看，盛寶銀行的首席股票策略師 Peter Garnry 指出，由於 MSCI 全球指數高於平均水平，並且宏觀經濟面臨多重關鍵風險，未來兩年，作為風險資產的股票將不再有吸引力。

Garnry 說：

第一季，股市經歷了一切：從數十年來最強勁的開局，到十年中 VIX 指數的最大單日變化。

Garnry 指出，目前全球股市最大的風險包括：沒有達到目標的通膨是否還會繼續推動聯準會升息；Facebook 醜聞帶給美國科技公司可能的監管；以及中美貿易摩擦可能會危及全球經濟增長。

從基本面來看，過去六個月中，全球經濟向好，第一季全球上市公司盈利水平為 10%， 不過這並沒有減少投資者對可能爆發的貿易戰以及近期令人失望的宏觀數據的擔憂。

美國科技股在第一季表現不佳。2 月的兩周內，美國科技股幾乎虧掉了 11%。而目前 Facebook 的醜聞、美國總統川普對亞馬遜的攻擊，已經開啟了新一輪美國科技股拋售浪潮。

科技股面臨的挑戰還不止這些。5 月 25 日，歐盟的《數據保護條例》將要生效，歐盟將要對科技巨頭的營收徵稅，在 Garnry 看來，這是對科技公司更廣泛的監管開始。如果其他地區跟進，對科技巨頭的長期盈利能力將會產生影響。

Garnry 指出，長期來說，盛寶銀行對科技股並不持負面態度，但是現在他們推薦投資者不要把大量資金投在那些大量使用用戶數據的科技巨頭上，而是可以投資一些規模較小的科技公司。

外匯：美元是個定時炸彈

在外匯方面，盛寶銀行首席外匯策略師 John Hardy 認為，美元是一個定時炸彈。

Hardy 擔憂，在 2017 年，全球終於舒纖樂幾個季度的同步增長，這時，退出刺激政策的呼聲自然就出現了。但是他認為，這種增長實際上微不足道，而且到來的非常晚，特別是在中國和美國，這兩國信貸周期已經出現變化。市場的下一場挑戰即將到來。

Hardy 稱：

中美貿易摩擦可能會激起中國的一些潛在回應，毫無疑問的是，中國將努力降低美元對全球貿易和金融市場的影響。

其次，川普的稅改政策讓美國在經濟增長周期出現了前所未有的財政短缺——下一個預算年度赤字已達一兆美元。美國在未來 12 到 18 個月很可能陷入經濟衰退。

隨著赤字擴大，美國不得不使用外國資本來填補赤字，這可能讓美元進一步貶值。未來市場將會更加緊迫地尋求美元替代品。

去年 9 月，國際清算銀行估計，在離岸金融體系中，以美元計價的債務和衍生工具高達 25 兆美元，而現在川普的減稅計劃已經開始讓數千億回流美國，這將促使離岸市場失去流動性。

商品：黃金將保持正面回報

大宗商品方面，盛寶銀行首席商品策略師 Ole Hansen 認為，黃金是今年能夠保持正面回報的少數幾種金屬之一。然而，經過幾次失敗的嘗試，突破 1355 美元 / 盎司的 20 美元阻力位後，許多投資者現在採取了觀望態度。

儘管對通膨的關注日益減弱，但投資者將繼續尋求多元化和保護措施，防止貿易和地緣政治緊張局勢以及全球股市波動加劇帶來損失。

最近的歷史確實告訴我們，地緣政治風險和事件的影響往往是短暫的，除非它們導致經濟前景發生重大變化。

Hansen 還指出：

貿易戰升級可能是增長受到負面影響的情況。隨著未來美國升息速度放緩和債券殖利率扭轉，這可能會支持貴金屬。在此基礎上，我們維持對黃金價格在 1280 美元上方的看漲立場，並觀察價格突破 1375 美元以上，開始向 1480 美元轉移。白銀有可能在繼續支持黃金的基礎上復甦。

『新聞來源／華爾街見聞』