德意志「不小心」匯款350億 Eurex攔截成功

據知情人士透露，上個月德意志銀行 Deutsche Bank (DB-US) 的例行支付出了錯，使這間德國最大的銀行無意中向某小型交易所贈送了 280 億歐元（約 350 億美元）作為其衍生品日常交易的一部份。德意志銀行股價週四（19 日）收盤上漲 0.14% 來到 14.46 美元。

德意志銀行股價日線走勢圖

《彭博》報導，錯誤的匯款發生在復活節前大約一週的時間內，當時德意志銀行正在進行每日抵押品調整。這一數額遠遠超過應付賬款的數額，支付給 Deutsche Boerse AG 在 Eurex 票據交換所內登記入賬。

在前任執行長 John Cryan 任職的最後幾週期間發生的這種錯誤，雖然很快就被發現並且沒有造成經濟損失。但這一事件引發了對德意志銀行一系列風險和控制流程問題，Cryan 在下台前曾吹噓自己改善了銀行內部的風險和控制流程。

這是德意志銀行在連續 3 年虧損之後發生的又一次失誤，在任 3 年的 Cryan 今年的一次演講中表示，該銀行即將接近其重組第一階段的末期，銀行加強了內部控制，並將銀行操作系統數量從 45 個減少到 32 個。

Fairesearch 的分析師 Dieter Hein 表示，「如此大的錯誤顯示其管控措施似乎無發揮作用，相當丟臉」。Fairesearch 同時也給了德意志銀行股票一個「賣出」評級，「這類事件表明，銀行的問題非常嚴重，無法立即解決，Cryan (的改革) 失敗了」。

Hein 還表示，參與了 Cryan 的電腦技術改革的營運長 Kim Hammonds，目前也是即將辭職的人士之一，稱德意志銀行是她經歷過「組織上最糟糕的公司」，並沒有否認此發言。

據了解，類似問題應被俗稱為「熊陷阱」的安全系統措施所攔截，而此系統於 2014 年 3 月就已上線完畢。

歐洲期貨交易所 Eurex 在 3 月 23 日的周末先攔住了德意志銀行匯款的資金，阻止了這場意外。

德意志銀行新任執行長 Christian Sewing 正在尋求扭轉今年 Stoxx 600 銀行指數表現最差的成員德意志，該公司股價今年已下跌 26% 。分析師表示，Sewing 的任命提出了有關貸款人未來方向的問題，特別是表現不佳的投資銀行業務。