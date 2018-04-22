先拿電信業開刀？美司法部要求四大營運商配合反壟斷調查

當市場聚焦 Facebook 和谷歌等利用隱私數據投放社交廣告的隱患時，美國政府早就盯上了本土的無線通訊營運巨頭，一場監管風暴似乎近在眼前。

周五美股時段，《紐約時報》引述六位匿名知情人士稱，美國司法部在五個月前啟動調查美國前兩大電信營運商：威瑞森（Verizon）和 AT&T，以及一個國際電信標準組織：全球行動通信系統協會（GSMA），是否存在串謀以妨礙消費者自由轉網的行為。兩家公司股價一度齊跌 2%。

還差不到 30 分鐘收盤時，財經媒體 CNBC 又援引消息稱，美國四大無線電信營運商全都在反壟斷的調查範圍內。除了上述提到的兩家公司，美國司法部在 2 月也給 T-Mobile 和日本軟銀旗下的 Sprint 發出問詢函，調查涉及消費者能否不用更換 SIM 卡自由轉換營運商。

華爾街見聞曾提到，T-Mobile 在 4 月 10 日就收購 Sprint 進行新一輪談判，這是美國第三大和第四大無線營運商尋求合併的最新努力，也是兩家公司四年來第三次探索合併的可能。如果協議達成，合併後的新公司將擁有近 1 億用戶，超越 AT&T 成為全美第二大電信商。

據《紐約時報》，本次調查的起因之一，是一個設備製造商和一家無線通訊營運商的申訴所致。彭博社則指出，2016 年司法部也開啟過類似調查，主要依據了蘋果公司的申訴，但最後戛然而止。

AT&T 周五收跌 0.43%，報 34.67 美元，接近一個月新低。威瑞森收跌 1.09%，報 47.90 美元，接近一周低位。Sprint 收漲 0.67%，報 6 美元，接近一個月高位。T-Mobile 收跌 0.25%，報 63.09 美元，也接近一個月新高。

『新聞來源／華爾街見聞』