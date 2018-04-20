中興通訊業務瞬間熄火 命運繫於中美斡旋結果

4 月 15 日，中興通訊（000063.SZ/0763.HK）幾乎遭遇滅頂之災。當天，美國商務部工業與安全局在毫無預兆的情況下，激活了針對中興的出口限制令。

根據此命令，依據一年前的和解協議暫緩執行的禁令自 2018 年 4 月 15 日 (美國時間) 起被激活，為期七年，直至 2025 年 3 月 13 日(美國時間)。

該禁令限制及禁止中興通訊及全資子公司深圳市中興康訊電子有限公司申請、使用任何許可證或許可例外，或從事任何涉及受美國出口管制條例約束的物品、軟體、或技術的交易。

4 月 20 日，這家中國第二大電信設備公司在官網和官微發布聲明，稱美國商務部工業與安全局在相關調查尚未結束之前，執意對公司施以最嚴厲的制裁，對中興通訊極不公平，中興不能接受。

中興的命運取決於美國政府是否變更處罰決定，而這完全超出了中興作為一家企業的能力範圍，中興的命運已經捲入越來越複雜的的中美博弈之中。

制裁真相撲朔迷離

本次美國商務部重啟對中興通訊的理由主要就是不誠信和整改措施不到位，例如沒有按和解協議提到的對 35 名員工進行處罰。一年來該公司沒有完全執行和解時的承諾。

《財經》記者獲得的一份中興通訊內部溝通資料中還原了此次事件。

2017 年 3 月，中興通訊與美國商務部工業與安全局、美國司法部、美國財政海外資產管理辦公室分別達成協議，與美國司法部協議中要求給予 4 名高管 / 員工離開公司的處分，除此 4 人，相關協議中並未涉及其他員工紀律處分的要求，2017 年 5 月 9 日，中興通訊向美國政府通報了 4 名高管 / 員工已經離開公司的情況及證明文件。

35 名員工是否被及時處罰，是美國商務部此次提出的問題。

中興通訊的這份資料顯示，今年 2 月底 3 月初，中興通訊首席出口管制合規官和外聘的律所收集到的資訊顯示，中興通訊對部分員工的獎金扣減計劃並未及時執行，3 月初，中興通訊即安排核實並採取措施，甚至在 3 月 7 日主動向美國政府相關部門和監察官報告情況，3 月 8 日更正了違規員工的獎金髮放計劃；3 月 16 日，中興通訊向美國商務部就相關情況做了詳細陳述，並附上已經採取措施的證明文件，請求美方在 4 月 30 日之前完成調查。

4 月 15 日，美國商務部激活拒絕令，中興通訊相關人士向《財經》記者稱，針對這個事情的調查還在進行中，「但禁令還是發布了」。

2017 財年，中興通訊實現營業收入 1088.2 億元人民幣，年增率增長 7.5%，歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤為 45.7 億元人民幣，年增率增長 293.8%。這一切受益於全球營運商在電信網路的持續投入、海外手機及政企市場的開拓，營運商網路、消費者業務和政企業務營業收入均年增率增長。

這是三年來中興通訊業績最好的一年。去年 3 月，中興通訊與美國政府就美國政府出口管制調查案件達成和解後，中興通訊為此付出 8.92 億美元罰款。這筆罰金超過中興通訊 2016 年全年利潤 7.67 億元人民幣，由於中興通訊一次性將此筆罰款計入 2016 年賬單，導致中興通訊上市 20 年來第二次虧損。

今年是中興通訊抓住 5G 商用部署風口的關鍵一年，隨著中興通訊在 5G 核心產品領域的全球擴展，中興的前景本應樂觀。

但一紙「拒絕令」令形勢急轉直下。

業務瞬間熄火

中興業務包括三大塊：營運商業務、政企業務和消費者業務。每項業務都包含了硬體產品製造，都大量使用 CPU、GPU、FPGA 等各種晶片，而這些晶片均來自美國公司如英特爾、高通、賽靈思、德州儀器（TI）、亞德諾半導體（ADI）等。

一位中興晶片代理商向《財經》記者預估，中興每年 FPGA 晶片的採購量大概為 1 億片左右，CPU 的採購量還要更高，英特爾為其提供原廠直供服務。

國金證券分析師唐川指出，中興通訊約有 20% 至 30% 的元器件，包括基帶晶片、射頻晶片、儲存等，都由總部在美國的廠商供應，在禁令被立即執行的情況下，目前沒有國產廠商能夠提供替代品。

美國商業雜誌《富比世》甚至悲觀預測稱，中興可能在未來幾周內申請破產。

如果中興無法和美國政府達成共識的話，即便是加上其他渠道的存貨，中興也很可能會在兩個月的時間內彈盡糧絕，加上潛在的 30% 產品延遲交付違約金，中興的破產實際上並非危言聳聽。

4 月 15 日，拒絕令生效當天，中興絕大部分產線即進入停產狀態。一位中興通訊營運商業務員工對《財經》記者說，在 2016 年美國商務部第一次祭出制裁措施的時候，中興內部討論的多是供貨問題，遠遠沒有嚴重到需要立即停產的地步。

拒絕令生效當天，高通、英特爾、IBM 等多家美國公司第一時間發出終止合作的通知，中興晶片代理商也依規主動停止了向中興發貨。

有接近中興的業內人士告訴《財經》記者，中興零部件庫存能夠維持一個月左右的生產，不過，產線上有許多軟體工具和測量儀表來自美國公司。這些美國軟體公司，和高通、英特爾等晶片公司一樣，第一時間向中興發出終止合作的通知。一些中興晶片代理商也依規主動停止了向中興發貨。

「上次禁令提前留出了時間窗口，我們當時把手裡所有的貨發給中興，這次禁令立即生效，沒有迴旋餘地。」一家中興晶片代理商銷售負責人告訴《財經》記者。

一位中興通訊人士向《財經》記者表示，中興馬上停產，還是希望能夠合規生產，這在一定程度上，也是在向美國政府表達誠意。

但據《財經》記者綜合調查顯示，對中興限制出口的公司從大型公司越來越蔓延到全產業鏈，短期停工的風險正在演變為危及中興生存根基的災難。

中興通訊的這份最新聲明闡述了 2016 年 4 月以來中興通訊的在制裁事件發生後的積極整改措施，並認為，在相關調查尚未結束之前，BIS 執意對中興通訊施以最嚴厲的制裁，對中興通訊極不公平，不能接受。

中興通訊認為，拒絕令不僅會嚴重危及中興通訊的生存，也會傷害包括大量美國企業在內的中興通訊所有合作夥伴的利益。

在不違背美國政府遊戲規則的前提下追求最大的生存斡旋空間，是中興解決問題的核心思路。中興通訊稱，不會放棄通過溝通對話解決問題的努力，也有決心通過一切法律允許的手段維護自身的合法權益，維護全體員工和股東的合法權益。

可能的斡旋途徑

此時正處於中美貿易摩擦的敏感期，美國商務部重新提出制裁中興通訊，不能排除美方有通過制裁中興通訊而向中方施壓的因素。中興通訊年銷售額千億人民幣，直接僱傭員工 10 萬人。中興通訊被制裁將對社會帶來相當大的負面影響。

同時，中興通訊由於企業缺乏合規管理違反了美國出口管製法案而再次被美國商務部處罰，給正在與美方博弈的中方帶來了意外的不利因素。

中國貿促會全國企業合規委員會專家委員會的幾位委員近期就中興通訊公司最新被制裁一事的內部討論中認為，美國商務部已經發出制裁令，要求美方撤回命令並不現實，應爭取美方緩解或放寬禁令，化解或緩解美國制裁對中興通訊的災難性影響。

參加此次討論的專家委員多來自著名跨國公司，在企業合規管理和應對企業合規風險方面有著豐富的經驗，其中包括中興公司的美國供應商，與美國商務部此次制裁直接相關。

為此，專家們建議，政府有關部門包括地方政府部門採取如下措施：促進和幫助中興通訊公司立刻拿出方案，並以行動來滿足所有書面和口頭的承諾；撤換相關管理層人員，以便在接下去與美國監管方面的溝通中獲得信任，獲得迴旋的空間；促進和幫助中興通訊公司進一步加強合規管理，並考慮中興通訊自己站出來，以此事件為案例向中國其它公司推廣合規（如當年的西門子），作為爭取獲得寬鬆對待的一個條件。

另一個也許可行的辦法是，通過非正式渠道聯繫中國美國商會，以商會名義聯絡美資在華企業聯名要求美國相關部門重新考慮對中興通訊的處罰。

通過非正式渠道聯繫與此次制裁關係密切的美國跨國公司，例如高通、IBM 等，請他們協助中興通訊通過美國律師事務所和其它仲介機構，與相關方特別是議員溝通，以獲得支持；並爭取把此次處罰交由國會聽證，以爭取寬鬆對待。

在這次討論會上，多位專家認為，無論美方對中興通訊制裁令能否放寬，政府部門都應該加快推進中國企業合規管理。中興通訊案例將成為我國企業強化合規的一個里程碑事件。

『新聞來源／華爾街見聞』