被自家律師送上「槍口」的「二流」中興

摘要： 2011 年，伊朗電信公司高管在接受採訪時炫耀：「西方制裁對伊朗通訊行業完全沒效果，我們依然能獲得全球最新通訊技術」。吹牛 X 要遭雷劈，只是伊朗人吹的牛，「遭雷劈」的是中興。而 FBI 還未開始全力調查，勁爆的中興內部材料就送上門了。

事件起因於「伊朗」，但無論是吃瓜群眾還是親歷者，都不在談「伊朗」

——論主角光環的重要性。

伊朗 2009

* 皆為伊朗官方資訊

6 月 12 日，伊朗即將大選。伊斯蘭宗教領袖支持的內賈德 vs. 西方支持的改革派領袖穆薩維。

5 月起，伊朗政府陸續屏蔽 Facebook。在伊朗 7,000 萬人口中，約 60% 人口在 30 歲以下。而改革派選民多為年輕人，他們占網民中的絕大多數，也是主要的手機用戶。

6 月 12 日投票日，伊朗人民顯示出了極大熱情，投票率完爆英國脫歐，有 50 座城市的投票率超過了 100%。

6 月 13 日，內賈德在全國每個省份均獲得壓倒性勝利，也許是受到了真主感召，反對派的票甚至越投越少。

同日，部分不明真相的不滿群眾，在西方媒體的鼓動下，在德黑蘭街頭掀起所謂的「綠色革命」。

在艱難平息這場自 1979 年伊斯蘭革命以來的最大騷亂後，伊朗當局越發意識到通訊網路對於維護國家安全統一的重要性。

'F7'華為

2009 年 8 月，通訊硬體製造商 - 華為與英國夥伴 (Creativity Software) 聯手打敗中興，贏得伊朗第二大通訊商 MTN Irancell 的大單。

Creativity Software 是英國知名的通訊軟體服務商，核心業務是基於行動網路的定位與監測服務

由於技術的高度敏感，Creativity Software 在披露其伊朗業務後，受到巨大壓力。西方國家當然不樂意他們眼中的『邪惡』國家擁有與自己一樣強大的監控系統。

在西方對伊朗進行經濟技術制裁的大背景下，全球通信業巨頭紛紛撤出伊朗，包括曾為伊朗提供監控能力的愛立信、諾基亞（下文的一位關鍵人物也將跟隨這兩家巨頭撤離德黑蘭）。

在西方企業退出的 2009~2011 兩年時間，狼性的華為已幾乎壟斷了整個伊朗通訊行業，在這個行動業務迅猛增長的國家有約 1000 名員工。

但是，隨著對伊朗全面制裁的加深以及美國當局對華為的安全性質疑，華為在 2011 年聲明'將主動縮減伊朗業務'，逐漸撤離這個 91 億美元營收的市場。

'26'中興

伊朗當局的剛需在這裡，但發達國家的企業想做卻又不敢做，第三世界的企業想做卻又做不了，而身為中國通信龍頭的華為又有鴻鵠之志，不願再在伊朗這個燙手市場陷得太深。

於是，本期的主角 - 中興登場了。

中興栽跟頭源於中興的'豬隊友'- 伊朗電信公司 (Telecommunications Infrastructure Co.，以下簡稱 TIC)。TIC 由伊朗官方控制，據說伊斯蘭革命衛隊也有參股。

2011 年，伊朗電信公司 (TIC) 常務董事 Mahmoud Khosravi 在接受英國路透社採訪時，炫耀道：'西方制裁對伊朗通訊行業完全沒效果，我們依然能獲得全球最新的通訊技術'。

出來混，吹牛 X 要遭雷劈。

只是伊朗人吹的牛，'遭雷劈'的是中興。

以商業調查聞名於世的路透記者不是吃素的。

核心就一個問題：既然西方公司已退出，中國通訊龍頭華為也已表示將停止開展新業務，那麼，還有誰能給伊朗官方供貨呢？

2012 年 3 月，路透終於發布報告，並公布了一份中興發往伊朗的 907 頁內部貨運單。

該貨運單的標註日期是 2011 年 7 月 24 日，顯示中興為伊朗電信公司 (TIC) 提供了包括思科、惠普、微軟、甲骨文、Juniper、賽門鐵克在內的美國科技產品。

在報告中，之前曾在愛立信、諾基亞、華為工作過的伊朗裔工程師 Mahmoud Tadjallimehr(下圖為他的 Linkedin 頁面) 向路透提供了證詞，並向中興設備的全國性監控能力'豎起大拇指'：

』伊朗通過中興購買的這套通信系統是我「前所未見」的。該系統可攔截語音通話，短信，電子郵件和網路聊天，以及定位用戶。『

FBI 來了

美方長期想找中國通訊業的茬，但一直無從下手。

美方當局曾多次質詢華為，但至今也未能做實任何』把柄『，只能以'莫須有'的理由限制華為在美開展業務。

路透社關於中興可能違反朝鮮和伊朗禁運的調查報告一經發布，立即在美國掀起軒然大波。

英國媒體的高效率讓美國安全部門坐不住了，FBI 開始取代之前的眾議院情報委員會 (HPSCI)，試圖根據路透報告中的線索抓住中興的把柄。

路透 3 月 22 日發布報告，FBI 3 月 23 日立案。

猶太律師

FBI 還未開始全力調查，更加勁爆的中興內部材料就自己送上門了。

時年 39 歲的 Ashley Kyle Yablon 曾擔任華為的內部顧問，自 2011 年 10 月起成為中興美國分公司的法律總顧問。

身為內部人，他對中興的灰色手段非常清楚。

按照美國白左標準，中興似乎在用人方面非常'政治正確'，不介意將自己的伊朗違法行為交由伊朗人的世仇 - 猶太人來處理。

但是，猶太裔的 Yablon 似乎不願幫助那位'要把以色列從地球上抹去'的伊朗總統。

為方便光杆司令的 Yablon 開展工作，中興方面派遣 3 位中方律師予以協助（其中 2 位後來都被 Yablon 給賣了）

剛開始，Yablon 負責為中興準備美國商務部的行政調查，主要關於中興與伊朗 1.3 億美元的巨額交易。

但自 2012 年 3 月的那篇路透報告之後，Yablon 感到壓力劇增，需要應對的調查單位一下子增加至三家，而且一家比一家猛：美國商務部、眾議院情報委員會、聯邦調查局。

2012 年 4 月，Yablon 來到深圳，為美國眾議院代表即將到中興的實地調訪做準備工作。但就是在這段時間，Yablon 與中興的矛盾爆發。

5 月 2 日，Yablon 面見 FBI 探員 Carwile，提供了一份令 FBI 感到震驚的報告 (FBI 探員的原話是:'Startling')。

動機層面：Yablon 所提供的文件證明了中興高層有積極地設計規避策略，以便向受美國制裁的國家銷售通訊設備：

組織行為：同時，它還證明了這並非個人所為，而是由公司高層帶領的系統性行為。

'犯罪'實施：它證明了中興已制定了詳細的可操作計劃，Yablon 還自述了自己與中興高層在深圳會談時的各種細節，包括中興準備的一系列反偵察計劃。

(中興在文檔前面還是以 YL 代稱伊朗… 到後面就直接成了伊朗… 這麼直白的招供，讓伊朗的真主也束手無策…)

中興在內部提出了全隔斷（下面兩圖）與半隔斷兩種方案：

根據該方案，中國境內的關鍵節點在於代號'8S'的貿易公司：

但是，由於內部人的'變節'，在中國境內扮演關鍵角色的 8S 公司也被暴露，根據路透社與 Yablon 的指認，8S 為北京註冊的 Beijing 8-Star International Co.，中文名北京八星國際貿易有限公司。

'知法犯法'：同時，根據 Yablon 為 FBI 提供的文件，還證明了中興高層有充分意識到其潛在後果。

4 月 26 日，中興方面感到 Yablon 不再值得被信任，指示 Yablon 應立即刪除所有相關文件。

5 月 7 日，趕在中興方面嘗試刪除 Yablon 所掌握的資訊之前，Yablon 將自己的電腦移交給 FBI，用於'犯罪證據的保存'。

身為中興美國法務總顧問的 Yablon，雖然沒能替僱主消災，但通過將東家』犯罪『的動機意圖、實施證據、知法犯法等完整證據鏈都專業地呈現給了 FBI，也算是對其』專業素養『的證明吧…...

樂享其成的川普

美方這一調查就是五年，從歐巴馬的第一個任期一直拖到了川普上台。

雖然中美政治體制不同，但官僚體制其實一樣：領導關心的，才是頭條。

2017 年 3 月，'貿易強人'川普上台還不到 3 個月，美國商務部終於公布了一份薄薄的調查報告，認定中興通過非法採購美國零部件和軟體，將其安裝到中興的設備中運到伊朗。

中興的這一行為，直接違反了美國的出口禁令，罰款總額近 12 億美元。但作為認罪條件之一，中興也獲得了 7 年的暫緩期。

大獲全勝的川普商務部甚至將此案例寫入'教材'，得意洋洋地替中興總結了五個教訓，用冷幽默的形式對中興進行反諷：

比如說，依靠價值 100 萬人民幣的保密協議來掩飾 13 億美元的違法行為。

又比如，調查還未結束，就重新開始違法行為。

就連在深圳搞走私的水貨黨都知道，在風頭緊的時候要避一避，不能頂風作案... 可同在深圳的中興高層不這樣想。。。

最搞笑的一條：將自己的犯罪動機、實施計劃、參與同黨、事發後果、彌補策略都白紙黑字的寫到正式文件中，且保密程度相當低。。。

一次又一次的偽證

在承認 380 項違法行為並與美帝商務部達成庭外和解後，中興以為自己沒事了。

在美國司法體系中，庭外和解的效率高於法院判決。既然已經跟美國商務部達成妥協和庭外和解，中興理應遵守所簽訂的協議，並及時與美方溝通，體現中興的積極態度。

需要注意的是，該協議只是以罰款換得行政制裁的緩期執行，若在觀察期期間未能履行該協議或再次作偽證，拒絕令 (即所謂的'封殺') 將被激活。

有那位向 FBI 自首的猶太律師的指認，以及中興外泄文件的白紙黑字，美方對中興的涉事人員很了解。

在和解協議中，中興承諾將立即解聘 4 名涉事高管，並對其他 35 名中層員工進行處罰，包括降低獎金及提出警告。

實際上呢？中興只是解僱了 4 名高管了事。涉事的其餘 35 名員工除 1 人以外都拿到了獎金。

另外，中興自稱在 16 年 11 月向相關人員發出了訓誡信，但直到 18 年 3 月份才在美方的催促之下真正發出。

讓這些'小'問題變得嚴重的，是中興持續不斷地作偽證，企圖以新的謊言彌補上一次的謊言。

雖然 2017 年簽署的和解協議蘊含着中美兩國之間政治博弈。

但美國作為一個有著基督教色彩的法治社會，對執法機構做偽證被戳穿是重罪，這也成為美國商務部認定中興未履行協議的主要原因。

正是這些在中興眼裡看起來不算錯誤的錯誤，在貿易戰的敏感時刻，把自己送進了兩個超級大國之間的'槍口'里。

《規訓與懲罰》

美國商務部對中興的一系列處罰都符合其相關法律。但是，這在全球化的背景下，美國的內部法律其實是一套不折不扣的國際霸權規則。

除非完全避開美國制裁的國家，否則，哪怕只賣一部手機，都會觸發相關禁令。

因為，手機的晶片主流是美國高通，操作系統全球就兩種，都來自美國。如果牽涉服務器，IBM 是一個邁不過去的坎。

實際上，只要銷售符合全球主流市場使用習慣的產品，勢必會牽涉美國的晶片、儲存器和軟體。

美方主導的這套國際體系像極了福柯在哲學著作《規訓與懲罰：監獄的誕生》中所描述的知識與權力的關係：

通過話語權配合規訓手段，將權力滲透到社會的毛細血管，潛移默化地形成紀律，使其超越法律的表面力量，成為主導社會的控制方式。

西方的後現代哲學還是有用的，效果立竿見影：

法治是法制的升華。

'F7' 與 '26'

還記得文章前面的兩個小標題麼？F7 華為 與 26 中興。

很多人不知道為什麼稱華為 F7，中興 26，這裡解釋下。

首先，華為的英文是 Hua Wei，因此首字母 H W，是英文 Husband & Wife 的縮寫，中文就是夫妻， F7 是夫妻的諧音。

其次，華為掌門人是任正非，二號人物是孫亞芳，他倆像夫妻，因此與 F7 吻合。

因此，華為被圈內人稱為 F7。

F7 這個綽號不僅被在作日常調侃中，也曾被寫在中興的正式報告里。

當中興的美國法務總顧問 Yablon 向 FBI'自首'時，提交的證據里還包含'F7'的同類計劃。

看得出來，F7 華為似乎是中興的學習榜樣。

但為何華為在長期被美國當局高壓調查的情況下 (甚至是在'豬隊友'曝光自己的情況下)，從未被查實任何違規行為呢？

圈內人稱中興 26 的原因很簡單，'26'即二流，認為中興在通信行業只是二流廠商，無論是技術上的還是管理上的。

考慮到中興目前在業界的真實地位，'26'這個綽號並不違和。

一個年營收上千億的跨國企業，因缺乏部分核心技術，別人一掐脖子，瞬間就生死未卜。

「中國製造 2025」，路還很長。

『新聞來源／華爾街見聞』