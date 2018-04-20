中海油公佈2018年一季度主要經營指標

香港 2018 年 4 月 20 日電 / 美通社 / -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中海油」，香港聯交所股票代碼：00883，紐約交易所股票代碼：CEO，多倫多證券交易所股票代碼：CNU）今天宣佈了公司 2018 年第一季度的主要經營指標。

一季度，公司實現總淨產量 120.1 百萬桶油當量，同比上升 0.8%。其中，中國海域淨產量 77.5 百萬桶油當量，同比下降 1.2%，主要由於在產油田產量正常遞減；海外淨產量 42.6 百萬桶油當量，同比上升 4.7%，主要由於伊拉克米桑項目產量提升以及 Bridas 所持有的泛美能源公司（Pan American Energy）權益比例上升。

期內，公司共獲得 6 個新發現，並有 15 口評價井獲得成功。其中，南海東部的新發現恩平 10-2 和恩平 15-2，有望與恩平 15-1 聯合開發並建成中型油田；圭亞那 Stabroek 區塊再獲兩個新發現 Ranger 和 Pacora，是目前為止在該區塊發現的第六及第七個新發現。

計劃於年內投產的新項目中，Stampede 油田和潿洲 6-13 油田已成功投產，其他新項目順利推進。

2018 年第一季度，公司未經審計的油氣銷售收入達約人民幣 425.4 億元，同比上漲 10.8%，主要是由於國際油價大幅回升。期內，公司的平均實現油價為 63.50 美元／桶，同比上升 23.0%，與國際油價走勢基本一致；公司天然氣的平均實現價格為 6.47 美元／千立方英尺，同比上升 7.8%，主要是高氣價的氣田產能逐漸釋放，拉高整體氣價。

一季度，公司的資本支出達約人民幣 96.6 億元。

公司首席執行官袁光宇先生表示：「一季度全球經濟繼續維持穩定復甦態勢，公司生產經營整體平穩。經過低油價的洗禮與調整，中海油在一季度取得了不錯的成績，並已經重回增長通道。我們將繼續堅持創新和提質增效，不斷鞏固成本競爭優勢，切實有效地推進各項工作。」

編者註：

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