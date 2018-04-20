中興停對美業務 員工惡補法律 100分才過關

中興通訊遭美國頒布禁售令後，目前已停止所有相關業務，同時強化合規管理，緊急招聘出口管制合規人才，要求每名員工重新學習歐美法律及反賄賂等知識。美國芯片巨頭英特爾 (Intel) 表態，稱將遵守美國對中興發出的禁售令要求，這令中興遭受實質打擊。中國商務部指正密切關注中興通訊相關事態發展，隨時準備採取必要措施。

美國商務部 4 月 16 日宣布，要求美國企業禁止向中興通訊 (0763-HK) 和華為銷售元器件。據中證網報導，目前中興通訊仍維持正常運作，強化合規管理，中興法務部正針對美國禁令展開緊張的翻譯和論證工作。由於涉及大量專業的法律條文，工作繁瑣需時，因此中興正緊急招聘出口管制合規經理，要求熟練掌握美國、中國大陸、香港、亞太和歐洲等國家或地區的出口管制規定，具體工作是就美國、中國和國際出口管制法律法規進行分析、提供指導等。

路透社指出，中興 3 月 8 日曾發出內部通知稱，首席合規官兼首席法務官程鋼遭撤職，但通知內容並未說明理由，不知是否與本次事件相關。中興現時要求每個現職員工重新學習歐美法律法規、反賄賂等知識，參加合規考試要做到 100 分才算通過。

澎湃新聞引述中興內部的消息人士透露，中興通訊正在向美國商務部申請就禁止出口令的部分內容提供解釋性指導。消息人士指，「美國商務部發表聲明中，以中興通訊內部 35 人沒有被處罰做理由很牽強，處罰 35 人並非原有和解協議的內容。欲加之罪，何患無辭」。

中興周三已延後發布季報，稱需要時間評估美國出口禁令的影響，目前該公司在深港兩地的股票繼續停牌。

芯片巨頭英特爾 (INTC-US) 發言人 18 日表示，「我們已經知曉美國商務部的命令，並將遵守相關法律法規的要求」。此一表態相當於向中興砸下實錘，根據報導，目前中興電信設備中的零件有 6 成來自外部供貨，而這 6 成中又有至少一半來自美國市場，同時擁有芯片技術的高通和微軟則暫未作出回應。

高通 (Qualcomm) 對恩智浦 (NXP) 的收購需要得到全球 9 個國家的批准，今年 1 月 18 日高通宣布，韓國與歐盟都已批准這項交易。全球將只剩中國的反壟斷機構尚未做出決定。

對此，中國商務部發言人高峰表示，商務部正在根據「反壟斷法」規定，依法對高通公司收購恩智浦半導體公司股權案進行審查。並證實高通 4 月 16 日已申請撤回申報，並重新申報。

《華爾街日報》稱，大陸拖延該交易被認為是阻止美國對中國商品加徵關稅的一個籌碼。

《第一財經》引述分析師看法指出，在中美貿易和投資緊張局勢未得到解決前，大陸商務部將不太可能批准通併購恩智浦這項交易案。

高峰表示，中方將密切關注事態發展，隨時準備採取必要措施，維護中國企業合法權益。商務部指出，美方行徑引起了市場對美國貿易和投資環境的擔憂，美方行為表面上是針對中國，但最終傷害的是美國自身，「希望美方不要自作聰明，否則只會自食其果」。

另外，對於世界貿易組織 (WTO) 日前公布的一份文件顯示，美國 17 日對 WTO 表示，願與中方就美國進口鋼鋁產品 232 措施和美對華 301 調查項下的徵稅建議在 WTO 機制下磋商。高峰對此表示，美方此舉只是滿足了 WTO 的程序要求，中方將推進對美方的訴訟，現時中美仍未就 301 徵稅清單有任何雙邊談判。