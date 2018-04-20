智邦遇小亂流 4月營收恐進一步下探 盤中重挫破80元創8個月新低

交換器大廠智邦 (2345) 營運遇小亂流，繼 3 月受缺料影響，營收不如預期，近日外資法人圈傳出，4 月營收在部分客戶庫存調節下，營收將進一步下探，引發市場賣壓出籠，今日盤中股價跌破 80 元至 77.8 元，創下近 8 個月新低。不過，5 月營收就有機會回穩，下半年領先全球推出的 400G 交換器及 100G 新品出貨下，營運將進一步轉強。智邦受到缺料影響，3 月營收意外滑落至 29.66 億元，月減 5.02%、年減 19.05%，表現不如預期，原本市場預期，在公司針對供應短缺的晶片等關鍵零組件加強備料下，4 月營收將回升。



不過，近日外資法人圈傳出，4 月營收在新品空窗期及部分客戶庫存調節下，營收將進一步下探，恐較上個月衰退，近日股價一路走低，今日盤中股價更大跌近 7%，股價跌破 80 元一度創下 77.8 元，為 2017 年 9 月以來新低。



從法人動向來看，近 20 個交易日可以說賣壓傾巢而出，外資大賣 4.2 萬張，投信賣張亦達 9100 張，合計賣超超過 5 萬張。



外資法人指出，上半年為智邦的新品空窗期，營收動能本來就比較弱，隨客戶庫存調節完畢，5 月就會恢復拉貨，將帶動單月營收回穩。400G 交換器預計第三季底推出，新推出的 100G 產品也會出貨，將帶動營運轉強，全年營運應可維持正成長。



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