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鉅亨速報

營收速報 - 2025年5月7日台股大型公司4月營收一覽（新增12家）

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 07:55


本次公布4月營收一覽

截至台北時間2025年5月7日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計24家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
智邦-通信網路業 177.82億 153.4%
臻鼎-KY-電子零組件業 135.89億 22.9%
華新-電器電纜 176.58億 16.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太子-建材營造業 7.97億 39.7%
華新-電器電纜 176.58億 15.1%
南亞科-半導體業 31.19億 13.3%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達24家。其中營收年增大於 25％有3家，年增小於-20％有2家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 3家
大於50億 >= 0% 13家
大於50億 < 0% 6家
大於50億 <= -20% 2家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻準-其他電子業 128.89億 290.3%
智邦-通信網路業 177.82億 153.4%
鴻海-其他電子業 6,413.66億 25.5%
臻鼎-KY-電子零組件業 135.89億 22.9%
南電-電子零組件業 31.91億 19.3%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太子-建材營造業 7.97億 39.7%
鴻海-其他電子業 6,413.66億 16.2%
華新-電器電纜 176.58億 15.1%
南亞科-半導體業 31.19億 13.3%
鴻準-其他電子業 128.89億 7.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收4月營收其他電子業鴻準通信網路業智邦

相關行情

台股首頁我要存股
智邦638+4.25%
臻鼎-KY99.5+2.79%
華新21.25+0.95%
太子9.92+1.33%
南亞科35.4+3.36%
鴻準60.1+2.04%
鴻海146+2.46%
南電99.3+0.61%

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