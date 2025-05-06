營收速報 - 智邦(2345)4月營收177.82億元年增率高達153.41％
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 15:16
今年1-4月累計營收為605.32億元，累計年增率134.04%。
最新價為638元，近5日股價上漲10.27%，相關通信網路上漲1.81%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+61 張
- 外資買賣超：-2767 張
- 投信買賣超：+3131 張
- 自營商買賣超：-303 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|177.82億
|153%
|3%
|25/3
|173.17億
|127%
|34%
|25/2
|129.08億
|142%
|3%
|25/1
|125.25億
|113%
|-19%
|24/12
|155.40億
|96%
|24%
|24/11
|125.49億
|83%
|15%
智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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