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營收速報 - 智邦(2345)4月營收177.82億元年增率高達153.41％

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 15:16


智邦(2345-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣177.82億元，年增率153.41%，月增率2.68%。

今年1-4月累計營收為605.32億元，累計年增率134.04%。

最新價為638元，近5日股價上漲10.27%，相關通信網路上漲1.81%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+61 張
  • 外資買賣超：-2767 張
  • 投信買賣超：+3131 張
  • 自營商買賣超：-303 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 177.82億 153% 3%
25/3 173.17億 127% 34%
25/2 129.08億 142% 3%
25/1 125.25億 113% -19%
24/12 155.40億 96% 24%
24/11 125.49億 83% 15%

智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收智邦

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