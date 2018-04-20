GIS-KY配息9元 股息殖利率5.43% 通過4千萬股增資案

GIS-KY 業成 (6456) 配發 9 元現金股息，相較去年每股稅後盈餘 21.46 元，盈餘配發率約 41.94%，以昨 (19) 日 165.5 元收盤價計算，股息殖利率約 5.43%，因應今年資本支出需求，該公司通過發行上限 4000 萬股增資案，擬以現金增資發行普通股及／或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證(GDR)，以昨日收盤價計算，籌資規模約 66 億元，係為連續兩年有增資動作。業成在蘋果供應鏈戰線持續擴大，從手機、平板電腦，延伸 NB 產品線，去年第四季打入 MacBook 筆電面板 LCM，單月產能約 30 萬台，今年中產能倍增 60-70 萬台，NB LCM 營收比重增至 10%。



此外，蘋果手機導入 OLED 機種，配合集團腳步，其投入 OLED 後段模組產線建制，今年可望放量量產，配合 OLED 後段模組、NB LCM 兩項業務成長，資本支出所需，業成擬再度辦理增資案。



業成去年曾現金增資 3 千萬股發行 GDR，該增資案於去年 6 月 22 日完成募集，當時每股發行價為 6.9 美元，每股折合新台幣 210 元。







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