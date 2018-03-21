智邦去年EPS 4.68元 每股擬配4.13元現金股利同步創高

網通廠智邦 (2345-TW) 公布去年財報，每股稅後純益達 4.68 元，創歷史新高，董事會也決議將配發每股 4.13 元，也同創新高，股利配發率達 88%，以今 (21) 日收盤價 111 元計算，現金殖利率約為 3.7%。

智邦去年營收 364.47 億元，年增率 24.1%；合併營業毛利 71.86 億元，年增率 19.65%；毛利率 19.7%，較 2016 年的 20.4% 下滑 0.7 個百分點；合併營業利益為 32.54 億元，年增率 34.2%；合併稅後純益 25.59 億元，年增率 35.5%，全年每股稅後純益 4.68 元。

智邦去年第 4 季營收為 101.87 億元，年增率 20.8%；合併營業毛利 19.75 億元，年增率 15.6%，毛利率 19.3%，較 2016 年同期的 20.2% 下滑 0.9 個百分點；合併營業利益 8.71 億元，年增率 19.6%；合併稅前盈餘 7.91 億元，年增率 4.3%；合併稅後純益 6.22 億元，年增率 17.1%，每股稅後盈純益 1.12 元，高於去年同期的 0.99 元。

智邦表示，去年主要是隨著國際 IT 大型企業，擴大雲端服務規模與加速基礎設施建設，帶動產業相關需求增加，整體營運成果較 2016 年同期成長。

展望今年，智邦表示，將持續推出符合 Open Network 及 SDN 規範的先進高階產品，優化核心技術與擴大產能供給，提供客戶高品質的產品與服務，同時跨界開發多元化客戶群，推動公司營運繼續成長。