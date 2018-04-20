李慧芬：0.48元左右買入力量能源(01277-HK) 目標0.61元

中國近年推行供給側改革推行去產能工作，其中一個重點行業就是煤炭行業。2017年下半年，中國政府已經落實淘汰煤炭過剩產能最少3,900萬噸以上，去產能的決心巨大，相信未來將會有效持續。展望2018年，政府不但加快淘汰煤炭行業落後産能、促進煤礦轉型升級，更會在各個層面推動煤礦開發專業化。

去產能進度理想，加上中國經濟平穩增長下，對煤炭需求亦整體保持上升。於供給減少需求上升的經營環境下，高質煤炭企業最為有利，眾多煤炭之中，其中一間市場上的滄海遺珠就是力量能源(01277-HK)，力量能源專注於開發大飯鋪煤礦，具備採礦、加工、裝運及倉儲能力，為中國領先民營綜合煤炭供應商。大飯鋪煤礦為地下煤礦，位於中國內蒙古鄂爾多斯市准格爾旗，採礦面積約9.6平方公里，2012年年底，公司取得安全生產許可證及生產許可證，同年3月於香港交易所主板上市。

2017年煤價上升，煤炭企業普遍收益均告改善，力量能源亦表現標青，公司旗下煤礦產品銷售價量齊升，收益由2016年的10. 5億人民幣（下同）上升至2017年的17.5億元，增幅愈66%。除收益上升之外，更加重要的是利潤率同樣有所提升，有賴公司早年注入巨大的資本開支，構建今天安全及高效的大飯鋪煤礦，才得以享受高利潤率。

2017年公司毛利率大幅提升，除稅後每噸煤炭產品平均售價由2016年的387元增加至476元，煤炭開發及生產前期投入資本需求巨大，但一旦開發成功，隨後成本就會有所下降，力量能源(01277.HK)生產力上升有助公司享受規模經濟。新增產品分擔更多的前期開發成本，令每噸煤炭產品平均成本下降，2017年銷售成本更由去年276元減至258元，推動毛利率及純利率大幅提升，分別由去年的28.6%及13.1%，提升至45.6%及30.9%。

2018年初，中國發改委公佈了《關於進一步推進煤炭企業兼併重組轉型升級的意見》，料中國將繼續推進煤炭企業間的兼併重組，全面提高煤炭企業的綜合競爭力。大飯鋪煤礦項目為力量能源(01277.HK)提供強勁現金流支撐行業橫向及上下游的收購合併。集團作為領先民營煤炭企業，加上政策支持，收購合併將有利公司規模進一步擴大。

投資者可於0.48元左右買入力量能源，獲利目標0.61元。

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