【港股100強】鄂志寰：美中期解決中國對美貿易逆差問題沒門！

2018年4月19日，在第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨2017“港股100強”頒獎典禮活動現場，以“挑戰與變革”為話題的圓桌論壇上，就中美貿易衝突相關的話題，中銀香港首席經濟學家卾志寰博士發表了見解。

鄂志寰指，最近以來貿易摩擦發展速度確實特別快，從最開始的201到232、301，特朗普“三板斧”一招比一招狠，讓我們措手不及：“這本身說明瞭他不是一個突發奇想或者頭腦發熱，他肯定是有一個充分準備的一個舉動。”所以鄂志寰的觀點是，這場摩擦肯定是長期性的，她認為特朗普在這個時點上發起連續不斷的摩擦可能有這麼三個考慮：第一，從短期來看面臨國內中期選舉，面臨國內共和黨和民主黨之間的爭鬥，共和黨內部也有一系列的矛盾。他也是希望通過“打”中國來獲取投票人的支持，也是履行他選舉的承諾，叫美國優先。這是短期目標。

其二即中期目標，特朗普明確說是1000億貿易逆差：要解決中國對美巨額貿易逆差的問題。而長期目標則是“2025”，從長期來講，美方想繼續保持對未來十年全球經濟和整體產業格局的控制權，這是一個長期構想。

對此，鄂志寰個人分析表示，短期目標美方應該會實現：“目前來說打到這個程度，他有一個交待，可能會達到他的訴求。”而中期目標鄂志寰認為這顯然是無法實現的。她指，中期降低中國對美貿易逆差是完全不可能通過關稅的形式來解決的，這種巨額的貿易逆差，中國占47%，確實是他第一大貿易逆差威脅。而這個東西本身是美國內部經濟嚴重不平衡的一個結果，即其長期的低儲蓄率，又消耗這麼多資源，所以更需要外部的進口來彌補國內大規模消耗，這是其本身經濟結構的問題。

第二個原因，鄂志寰認為是一個全球、美元國際儲備貨幣的結果。經濟學上是有定論的，美元國際儲備支援靠的就是貿易的逆差來輸出貨幣，然後又通過發展中國家把資本流入美國的形式來實現一個平衡，現在“遊戲”就是這麼玩的，這整個迴圈就是商品貿易大量進口，然後生成美元，又通過服務貿易吸收一部分美元，同時經過大量的資本流動來解決迴圈。所以是一個商品到資本的一個整體的迴圈，要想解決這個問題必須從根兒上解決，根兒在哪？鄂志寰指，就是美元是不是放棄儲備貨幣地位的問題，而人民幣國際化也是正當其時，這是一個關鍵。

所以基本結論來說，鄂志寰表示貿易“戰”不說那麼多，但貿易“摩擦”肯定是長期化的，並且她非常俐落地放言：“短期目標讓他實現，中期目標沒門，長期目標咱們走著瞧！”

而圓桌論壇的嘉賓主持廖群也總結鄂志寰的觀點表示，美國貿易逆差和其美元霸權地位，這兩者是相制衡的，所以美國拿貿易赤字說事實際上有點強詞奪理。

作者：彭小留

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