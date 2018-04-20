【港股100強】廖群：中美貿易衝突逐步升級的可能性非常大

2018年4月19日，在第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨2017“港股100強”頒獎典禮活動現場，以“挑戰與變革”為話題的圓桌論壇上，廣發證券高級經濟學家趙洪岩博士就“中美貿易衝突”相關話題發表了自己見解。

趙洪岩認為，現在說中美貿易衝突短期的問題，就是“301調查”以什麼方式來結束的問題。她認為美國方面，特朗普有國內選舉政治壓力所在，為了獲得選民支持，兌現選舉承諾，讓製造業回流美國，這是其“301調查”直接的目的。

“從這個短期目的出發，他有這樣的行為。但是在中期之前，我認為一定有一個初步結果出來。”趙洪岩指，現在的情況是，特朗普也在WTO回應了中國的磋商請求，只不過磋商答應之後，到底要多長時間？可能60天，也可能無限期拖長，而WTO成立到現在，還有幾個案子一直在磋商之中。她又指，雖然他們答應了磋商請求，在同一個框架下可能可以進行談判，但是不管怎麼樣，就“談還是不談”，可以作為讓步與否，其背後還是由經濟力量決定。

趙洪岩認為，“301”一定會有一個關於關稅徵收商品數量和關稅水準談判的結果，但是她相信背後的美國法律力量很強大，不管怎麼樣，這種貿易戰，雙方都受損。美國所謂受進口關稅影響的這些下游企業，還有生產鏈上相關企業，還有美國消費者，這三股反對力量一定會使得談判有一個結果。也就是說特朗普所有作為是“以打促談”、“邊打邊談”，但她也指：“我們不太相信只打不談。”所以，趙洪岩的觀點認為“301”是有一個結果的，但是這只是“301”。

長期而言，趙洪岩表示認同美方是針對“中國製造2025”，要遏制中國產業升級的這個看法。她表示，針對這一點，不僅僅是現在中美之間的貿易戰爭，也是未來現在第一大國和第二大國之間的戰爭，也就是大家爭奪未來誰是“第一”的問題。她認為，兩國之間存在根深蒂固矛盾，也就是說未來貿易摩擦是會一直持續，而這場貿易摩擦甚至包括其他形式可能都會出現，對於資本市場或者說對於實體經濟發展都有一些不確定性方面的影響。

作為圓桌論壇的嘉賓主持，中信銀行（國際）有限公司首席經濟師兼研究部總經理廖群也認為，“301調查”結果馬上會出來，可能美國國內有一些反對聲音，可能這個結果短期之內不會特別可怕，但是中長期貿易衝突是會持續的。

聽完論壇嘉賓的觀點，廖群也簡要發表了其對於中美貿易衝突議題的看法，他亦認為中美貿易衝突短期之內的影響不會太大，但長期要打“貿易戰”的話，“熱戰”可能也不至於。但他指，貿易衝突不斷，這個是可以基本上確定的。因為中美不是打“貿易戰”，是對準抑制“中國2025”、抑制中國新興產業崛起，進而抑制中國整個國家崛起：“出於這個目標，即使經濟受損，他也會跟你一直折騰下去。”

中長期來講，廖群表示，貿易衝突不斷，而且會逐步升級的可能性非常大。有嘉賓說到現在貿易戰會到金融領域，廖群便指實際上還擔心一點，即現在美國跟我們打，下一步美國會不會拉上“小兄弟”，拉上歐盟、日本來打？這是完全有可能的。他表示，如果這個局面出現的話，中美貿易衝突的局面就更為惡化了。

作者：彭小留

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