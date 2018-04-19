殖利率曲線可能在6個月內倒掛 投資者應該擔憂嗎？

《彭博社》報導，儘管花旗集團和聯準會都不認為經濟在短時間內將進入衰退，但雙方都同意，若殖利率曲線倒掛，對於經濟成長來說是個不祥的徵兆，而根據目前美債殖利率走勢，可能再過 6 個月，殖利率曲線將出現倒掛走勢。



5 年至 30 年期的殖利率曲線利差，18 日收窄至 29 個基點，為 2007 年以來的最小利差。而 2 年到 10 年期的利差則縮窄至 41 個基點，也是十多年來的最低點。

殖利率曲線越來越接近倒掛走勢

利差逐漸縮小的殖利率曲線，使聯準會官員進入兩難狀況，他們正在實施貨幣緊縮政策，若長期美債殖利率沒有明顯走升情況，利差持續縮小，則官員需要重新考慮減緩緊縮政策的步調，聖路易的聯準會主席 James Bullard 表示，聯準會官員必須針對殖利率曲線做討論，因為該曲線可能在 6 個月內倒掛。

TIAA Investments 的投資組合經理 Katherine Renfrew 指出：「聯準會將對殖利率曲線的走勢非常敏感，如果我們到達倒掛可能發生的地步，聯準會可能會放緩貨幣緊縮的政策。」

聯準會若不想投資者過於擔憂經濟衰退將開始，那麼有些事情不得不被放棄。在 2005 年到 2006 年時，5 年到 30 年期的曲線，從大約 30 個基點變為 0，大約花了 6 個月的時間，而 2 年至 10 年期的曲線，從約 40 個基點利差變為 0，也大至花了相同的時間，這代表著，這兩個利差都有可能在年底前降至 0 以下。

由 Jabaz Mathai 領導的花旗分析師在 4 月 13 日的一份報告中寫道：「潛在的曲線倒掛，應該像以往一樣被認真對待，從歷史來看，曲線與隱含的衰退概率之間的關係是非線性的：當曲線進入倒掛區域時，隱含的衰退概率增長非常快。」

而交易的走勢，顯示投資者持續對利差收窄持續下注，30 年期美債期貨的賣權已連續第 2 天被大量賣出，象徵著投資者認為長期美債殖利率不會出現大幅攀升狀況，而大宗交易使得 5 年至 30 年期的利差縮至 30 基點以內。

BMO 資本市場的策略師認為 30 基點為一個重要門檻，他們一直堅定預測，2018 年殖利率曲線將出現倒掛。