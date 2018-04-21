〈觀察〉電商大者恆大 台灣網購業資源戰時代來臨

今年以來電商運費補貼搶客戰已陸續收手，然而，各大平台的快速到貨服務多已做得非常到位、加上價格資訊透明，究竟電商平台如何做出差異化，可以發現，大型業者正進行集團整合、平台多角經營，中小型業者則積極整合小蝦米力量，力抗大鯨魚，無論如何，電商成熟趨勢已確定，資源戰時代正式來臨。

早在去年，擁有龐大電商集團資源的網家 (8044-TW) 已示警，2018 年將是另一個電商起點─資源戰時代，小型電商恐遭邊緣化，而大電商雖盈餘仍會成長，但幅度恐不如過去大，最受益的是消費者，因其取得商品的成本將越來越低。

面對背後有龐大富邦集團資源的富邦媒 (8454-TW)、東森集團的東森購物，以及傳統電商起家的 PChome 網家集團，為了抵禦被邊緣化的壓力，的確已見到小型業者開始強化合作。

日前創業家 (8477-TW) 與夠麻吉 (8472-TW) 共同宣布簽約結盟，創業家與夠麻吉將在 6 月上線的新版 GOMAJI 宅配購物頻道，分別就商品、系統運營、行銷和導流等分工合作，為的就是擴大採購能力，進一步將前端的採購價格壓低，以與其他大型電商抗衡。

除了中小型電商已感受到資本戰的壓力，早在 14 年前進軍網購界的雅虎奇摩購物中心也坦言，價格促銷和快速到貨成為常態，面對網購消費者行為不斷轉變，不只要推薦消費者的喜好商品，還要引導消費者探索不知道但可能購買的商品，甚至商品的呈現必須更娛樂化。

因此，可觀察到，過去一向分開操作的購物中心和奇摩商城今年進行整合，藉此增加商品豐富度、也降低操作活動的總成本。

當各大業者積極調整前進策略來打這場網購業的資源戰時，背後擁有龐大富邦集團資源的富邦媒不斷出新招，去年打出 OUTLET 牌推出名品匯頻道有效引導新客源，更陸續推出網路書店、中古車銷售，接著還計畫推出線上電影、線上音樂串流等服務，甚至在未來 1-2 年內可見到跨入美食外送的領域，全力將生活大小事納入平台中，也等於是陸續侵蝕各領域的市場。

事實上，商品資訊越來越透明，再加上國外網購業者陸續進入，各平台都在思索找出最適定位並不斷求新求變，一旦不小心就可能被邊緣化，即便市場變得越來越嚴峻，但網購資源大戰才正要開始。