〈報稅看這裡〉繳稅不用出門 善用行動支付2步驟 速繳5月綜所稅

5 月報稅月將至，今年繳稅更方便，民眾不用出門，只要透過下載台灣 pay(台灣 pay twallet+)APP 或智付寶 (pay2go)APP，載入信用卡或晶片金融卡；或是使用八大行庫的行動銀行 APP，輸入相關個人資料等 2 步驟，就可以輕鬆且即時繳納稅款。

財政部國稅局表示，2017 年綜合所得稅即將於 2018 年 5 月開跑，目前行動支付已成趨勢，繳稅工具同步大躍進。

過去納稅義務人偏好以信用卡、晶片金融卡、ATM、活期儲蓄存款帳戶或委託取款轉帳等 e 化方式繳納稅款，現在有結合智慧型手機的行動支付工具加入，進一步擴展繳稅的便利性與安全性，且逐步實現免隨身攜帶現金，就可以輕鬆支付的數位金融政策願景。

納稅義務人只要下載台灣 pay(台灣 pay twallet+)APP，或是智付寶 (pay2go)APP，載入信用卡或晶片金融卡，或是使用臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及臺灣企銀等 8 大公股行庫的行動銀行 APP，輸入完相關個人資料後，就可以即時完納稅款。

值得一提的是，國稅局為了提供民眾多元報稅服務，今年也新增 QRcode 回復確認服務，納稅義務人收到稅額試算通知書後，經核對內容正確無誤，就可使用手機掃描 QR code 連結至簡易回復確認網站，輸入身分證字號與線上驗證碼，即可完成報稅手續。

根據財政部統計，去年綜所稅申報 600 多萬戶，有 379 萬戶採用稅額試算服務報稅，而當中 200 餘萬戶屬於退稅並沿用原本存款帳戶、不繳不退的納稅義務人，今年皆可透過稅額試算書上的 QR code 報稅，除了透過書面、網路或電話語音等方式回復確認之外，多了一個便利管道。