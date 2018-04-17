電商多元經營 富邦媒進軍中古車市 年底上線台數估8000台

電商平台處在高度競爭環境，為了擴大營收動能，經營觸角也越來越廣，富邦媒 (8454-TW) 繼開出網路書店後，看好台灣中古車市場商機，旗下 momo 購物網今 (17) 日起正式推出中古車銷售平台， 成為國內首家切入車市的綜合型電商平台，首波上線中古車輛數約 2000 台，拚年底前達到 8000 台；而同為台灣電商巨頭之一的 Yahoo 奇摩購物中心則宣布將積極串聯奇摩超級商城，相互導流，藉由增加消費者停留時間提升購買意願。

富邦媒說明，台灣一年的中古車市場約有 60 萬台商機，發展空間很大，不過，中古車商營銷模式模糊受到消費者詬病，可觀察到，消費者首重的車況、價格、品質保障及市場信用等需求回應仍不夠透明清晰，影響民眾購車意願。

因此，富邦媒以 momo 購物的品牌號召了 200 家認證中古車行加入，可提供近 2000 台日本 GOO 認證中古車，拚年底前達到 8000 台，也藉此將中古車買賣市場推向線上結合線下的新零售商業模式。

除了富邦媒持續拓展多元電商營運版圖，奇摩購物中心宣布，結合奇摩超級商城相互導流，透過加強舉辦行銷活動串連雙邊消費者，進一步提升消費者在平台上的時間。

奇摩購物中心直言，價格促銷和快速送貨已成為網購業的常態，顧客經營難度增加，必須透過貼心服務來營造差異化，例如禮品包裝服務、APP 即時客服，同時，也將提供更多短影音來介紹商品，提高消費者的購買意願。

另一方面，奇摩購物中心持續規劃特色頻道增加與超級商城的合作，二個平台合作後，提報商品數增加 50%，讓消費者更容易一站購足。