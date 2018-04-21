熱門股─外資連買2天GIS反彈 成弱勢蘋概股領先止穩指標

凱基分析師郭明錤預估今年蘋果 6.1 吋 LCD iPhone 外掛式觸控模組單價可能高於預期，看好 GIS-KY 業成 (6456-TW) 近期動能優於大部分 iPhone 供應商，加上董事會通過去年度股利擬配發 9 元現金股利，優於市場預期，推升股價周五突破 5 日線及月線，收在 177 元，成交 24608 張。

業成去年每股純益 21.46 元，配發率約 41.94%，因應資本支出需求，公司傾向保留較多現金，同時擬辦理上限 4000 萬股增資案，擬以現金增資發行普通股／現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (GDR)，市場推估籌資規模約超過 66 億元，主要做為擴充筆電面板模組、iPhone 觸控面板貼合產能之用。

業成去年資本支出預算案總金額 114.79 億元，今年將延續擴產計畫，去年部分資本支出遞延到今年，另外，在第 1 季董事會通過 48.61 億元資本支出預算案，主作為 NB 面板後段模組擴產，目前 NB 面板後段模組月產能約 30 萬片，第 2 季可望倍增至 60-70 萬片；針對 6.1 吋 LCD iPhone，計畫投入 30 億元在成都建置產能。

業成今年第 1 季合併營收 219.26 億元，季減 52.55%，年增 20.44%，由於價格影響，法人預估首季毛利率及獲利雙降，市場傳出蘋果新 iPhone 在第 2 季後半開始拉貨，加上舊款 iPhone 降價吸引買氣，帶動出貨表現，業成也積極爭取訂單，法人看好第 2 季營收可望增溫。

業成周五股價大漲，盤中一度亮燈漲停，企圖挑戰季線，終場上漲 6.95%、收在 177 元，外資買超 6011 張，合計三大法人買超 7150 張，統計外資已連續買超兩個交易日，業成反彈，成為弱勢的蘋概股中領先止穩指標。