小摩：美輕質頁岩油國內用處少 海外市場小 只能俗俗賣

美國石油供應量激增，恐怕很快就難以找到買家，摩根士丹利認為，這可以創造出股市和商品市場上的贏家。

美國頁岩油田的產量推動美國原油產量創歷史新高，但摩根士丹利警告，美國頁岩油井大多生產輕質原油，對國內煉油廠沒有多大用處，因為多數國內煉油廠的設備用以處理較重的原油等級，與德州二疊盆地等地區供應量不斷增加的輕質頁岩油並不相配。

摩根士丹利歐洲石油和天然氣研究團隊主管 Martijn Rats 領導的股市分析報告指出，「我們的論點是，美國煉油系統負載，已接近能夠處理的頁岩油數量之最大值。」

美國石油產量的成長都是靠超輕質等級推動

摩根士丹利稱，煉油廠將超輕質頁岩油混合較重的等級，但那些較重的原油供應短缺，來自委內瑞拉和墨西哥的重質原油生產商的產量正在下降，而原油管道瓶頸導致原油難以自加拿大運出。

這意味著，美國必須出口更多頁岩油，但摩根士丹利認為這恐怕很難。

海外機會少

摩根士丹利估計，美國頁岩油至少可以對應 15000 桶 / 日的海外需求，如果頁岩油產量增加 100 萬桶 / 日，就必須要拿下海外市場 7%。

摩根士丹利表示，美國超輕質頁岩油的海外市場更低，大約僅占 600 萬桶 / 日， 如果同樣增加 100 萬桶 / 日，就勢必要拿下 15% 的頁岩油市場。

自 2015 年美國原油出口禁令結束以來，大部分貨物已走向歐洲市場，摩根士丹利表示，歐洲市場對石油需求的長期預測「最好的情形也不大」。雖然美國原油正努力開拓中國版圖，這是全球石油需求的引擎，但也面臨來自中東出口商的激烈競爭。

更糟糕的是，摩根士丹利預計，中國石油需求多數成長來自中級蒸餾油，即柴油和航空燃油一類，而輕質原油並非製造這些產品的理想來源。

這使摩根士丹利做出此結論：為了取得全球市佔率，交易商必須打折販售美國輕質原油。

摩根士丹利贏家清單

該投行認為，對於一些處理輕質原油的煉油廠來說，這是個好消息，例如 Delek、HollyFrontier 和 Andeavor 都處於獲利地位。

摩根士丹利指出，將重質原油與輕質等級混合在一起的加拿大油砂生產商，也將因美國輕質油打折出售而受益，而 Cenovus Energy 和 MEG Energy 對輕質原油價格的曝險最大。

北達科他州的 Bakken 頁岩鑽井公司生產的原油更適合生產中級蒸餾油，所以摩根士丹利點名

Continental Resources（CLR-US)、 Oasis Petroleum (OAS-US) 和 Whiting Petroleum (WLL-US) 等是獨立頁岩油鑽井公司中潛在表現優異者。

摩根士丹利還看好提供更多的運輸方式的鑽井商，因為這更有利出口，包括 Encana Corp，Occidental Petroleum 和 Pioneer Natural Resources 等。

在大宗商品市場上，摩根士丹利預計，國際基準 Brent 原油價格和期貨價格相對走強，這使得交易商可以對原油和中級蒸餾之間的價差進行押注，即裂縫價差。摩根士丹利預計美國汽油裂縫價差疲軟。